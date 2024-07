John Cena a annoncé samedi soir qu’il se retirerait de la lutte professionnelle l’année prochaine après deux décennies passées sur le ring.

Associated Press

Le lutteur devenu acteur a prononcé un discours sincère devant un stade rempli d’amateurs de la World Wrestling Entertainment (WWE) à Toronto, qui ont hué de déception lorsque John Cena a déclaré que la saison 2025 serait sa dernière. Il a promis une tournée d’adieu avec des dizaines de dates et un combat final épique, et il a assuré qu’il resterait impliqué dans la franchise de lutte qui a lancé sa carrière.

« Merci beaucoup de m’avoir laissé jouer dans la maison que vous avez construite pendant tant d’années », a-t-il déclaré à la foule.

Lors d’une conférence de presse après l’évènement, John Cena a dit aux journalistes qu’il se sentait physiquement sur la fin de sa carrière, mais que cela ne signifiait pas pour autant qu’il doive prendre ses distances avec le sport qu’il aime.

John Cena a été 16 fois champion de la WWE et a fait irruption sur la scène au début des années 2000 en tant que « Doctor of Thuganomics », un personnage de rappeur paré de chaînes en or et d’une casquette à l’envers qui défiait ses adversaires de lutte dans des batailles de rap. Il a ensuite interprété d’autres personnages populaires, à la fois sur le ring et sur le grand écran.

Il a notamment joué les rôles principaux dans les films « Bloqueurs » et « L’escadron suicide ». Il a fait plusieurs apparitions dans la franchise « Rapides et dangereux » et est apparu plus récemment dans le film à sensations comique « Argylle » et dans le succès du box-office « Barbie ».