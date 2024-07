Trois Québécois provenant du même club étaient en action, dimanche, à la Ligue de diamant de Paris. Charles Philibert-Thiboutot est celui qui a obtenu le meilleur résultat en se classant quatrième du 3000 m et en établissant un record canadien sur la distance.

Sportcom

Philibert-Thiboutot, qui se prépare pour ses deuxièmes Jeux olympiques, a enregistré un temps de 7 min 35,73 s dimanche. Jacob Krop, du Kenya, a été le plus rapide de la course en 7 min 28,83 s, tandis que l’Australien Stewart McSweyn (7 min 29,46 s) et l’Américain Sean McGorty (7 min 35,63 s) ont fini deuxième et troisième.

Thomas Fafard était aussi de cette épreuve afin d’effectuer ses débuts en Ligue de diamant. Le Québécois s’est démarqué en prenant le sixième rang en raison de son temps de 7 min 38,07 s, un record personnel et le troisième meilleur temps de l’histoire pour un Canadien.

De son côté, Jean-Simon Desgagnés, vainqueur du 3000 m steeple des Essais olympiques la semaine passée, s’est classé neuvième de cette même épreuve, dimanche. Il a affiché un temps de 8 min 13,11 s, un record personnel, pour conclure à 10,75 secondes du médaillé d’or, l’Éthiopien Abrham Sime. Amos Serem et Abraham Kibiwot, tous deux du Kenya, ont suivi sur le podium.

Philibert-Thiboutot, Fafard et Desgagnés se concentreront désormais sur les Jeux olympiques de Paris