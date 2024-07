Le duo libre de la Super Finale de la Coupe du monde en natation artistique s’est conclu sous l’hymne national canadien, samedi, à Budapest. Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe ont remporté la médaille d’or avant de rejoindre leurs coéquipières et décrocher la médaille d’argent de l’épreuve acrobatique par équipe.

Luc Turgeon Sportcom

Il s’agissait du « dernier test avant les Jeux olympiques de Paris », a partagé Audrey Lamothe après la cérémonie des médailles. Un examen que le duo canadien a aisément passé en obtenant une note de 272,6457, notamment grâce à un coefficient de difficulté nettement supérieur à celui de ses opposantes.

Les Israéliennes Shelly Bobritsky et Ariel Nassee ont suivi au deuxième rang avec 243,9042 points, tandis que les Chinoises Lin Yanhan et Lin Yanjun ont terminé troisièmes à 239,1897 points.

On est arrivées ici avec un plus grand degré de difficulté, de nouveaux mouvements et presque une nouvelle chorégraphie pour notre duo libre. Le but était de trouver ce qu’on avait à travailler en vue des Jeux olympiques, alors cette médaille d’or, c’est un bonus pour nous ! On savait qu’on avait le degré de difficulté pour y arriver si on avait une belle exécution et on a travaillé ensemble du début à la fin. Audrey Lamothe

Plusieurs nageuses qui aspirent à un podium à Paris n’ont pas pris part à la compétition samedi, dont les quatre duos qui avaient surpassé celui de Simoneau et Lamothe aux Championnats du monde des sports aquatiques, l’hiver dernier. Les deux Québécoises n’ont jamais cessé de progresser et ont gagné en expérience depuis. De ce fait, ce n’est pas la médaille d’or qui les motive, mais bien le cheminement qui est en cours et qui les mènera jusqu’en France.

« Ce n’est pas le résultat qui donne confiance, mais le fait qu’on a amélioré notre degré de difficulté et de voir qu’il y a encore place à l’amélioration », a indiqué Jacqueline Simoneau, elle qui se prépare à vivre ses troisièmes Jeux olympiques.

« On n’est pas encore au sommet de notre forme et notre routine est loin d’être parfaite. On a commis quelques erreurs de synchronisme, mais ce n’est pas en Coupe du monde qu’on veut être à notre meilleur, on veut que ce soit à Paris ! On continue de travailler et j’ai hâte de voir ce que ça va donner », a ajouté la Montréalaise.

Une équipe argentée

Au lendemain de sa médaille de bronze décrochée à l’épreuve technique, l’équipe canadienne a été récompensée d’une médaille d’argent à l’issue du programme acrobatique.

Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe ont fait équipe avec Scarlett Finn, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Florence Tremblay. Le même alignement qui sera en action aux Jeux olympiques de Paris dans quelques semaines.

Les Canadiennes ont cumulé 194,4867 points et ont suivi les Américaines au classement final. Les médaillées d’or ont amassé 229,0367 points et les représentantes du Kazakhstan ont terminé troisièmes, elles qui ont totalisé 192,5067 points.

« On sentait une belle chimie et on a bien travaillé en tant qu’équipe. On travaille très fort à l’entraînement pour monter les échelons et toujours s’améliorer, alors on est très fières de cette médaille, a commenté Florence Tremblay. Chaque fois qu’on monte sur le podium, ça vient avec une petite dose de confiance supplémentaire en vue des prochaines étapes, mais on va continuer de travailler comme on le faisait. »

La Super Finale de la Coupe du monde reprendra dimanche en Hongrie. Les nageuses canadiennes seront à surveiller à l’épreuve libre par équipe.