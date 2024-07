(Montréal) Les nageuses artistiques canadiennes ont abordé la Super finale de la Coupe du monde de natation artistique disputée à Budapest, en Hongrie, en remportant le bronze au programme technique.

« Je pense qu’à chaque compétition, on ne se fait jamais d’attentes en ce qui concerne les résultats alors c’est vraiment un sentiment de fierté quand un podium arrive parce qu’on connaît tous les efforts qu’on met à l’entraînement », s’est réjouie la nageuse artistique Raphaëlle Plante.

Les représentantes de la feuille d’érable (247 6337 points) ont présenté une routine qu’elles travaillent actuellement en vue des Jeux olympiques de Paris. « Ça nous met en confiance avant Paris, c’est certain. Par contre, la compétition ici est vraiment dans le but de nous dégourdir et de nous enlever du stress pour qu’on soit prêtes à compétitionner à Paris avec joie et en confiance », a ajouté la nageuse artistique originaire de Terrebonne.

Les Américaines, qui avaient le coefficient de difficulté le plus relevé (285 1667), l’ont remporté de peu devant les Mexicaines qui ont été décorées d’argent avec 281 5500 points.

Malgré les nombreux ajustements qu’a dû faire l’équipe canadienne concernant les différents bassins d’entraînement, l’entraîneuse de l’unifolié, Anna Voloshyna, n’a pas manqué de souligner les efforts que mettent chaque jour à l’entraînement ses nageuses.

« Nous vivons actuellement certaines situations qui sont hors de notre contrôle concernant la disponibilité des différents bassins d’entraînement à Montréal, en vue de Paris 2024. Par contre, je pense que c’est correct puisque ça nous rend plus fortes », a souligné Voloshyna.

De leur côté, Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau ont pris la cinquième place avec 224 6567 points, dans l’épreuve du duo technique.

Ce sont les Ukrainiennes qui ont remporté cette épreuve de duo avec un total de 260 2700 points. Les Chinoises ont été décorées d’argent (252 1533 points) et les Israéliennes sont montées sur la troisième marche du podium (247 5649 points).

La compétition se poursuit demain avec le programme libre en duo pour Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau, ainsi que le programme acrobatique par équipe.