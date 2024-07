(Düsseldorf) Le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a salué vendredi l’absence de suspension concernant son meneur de jeu Jude Bellingham, une « décision de bon sens » selon lui après la célébration ambiguë contre la Slovaquie (2-1) en huitièmes de l’Euro 2024.

Agence France-Presse

« J’ai trouvé que c’était une décision de bon sens », a déclaré le sélectionneur, interrogé en conférence de presse à la veille du quart de finale contre la Suisse, samedi à Düsseldorf.

Bellingham, 21 ans, a fait l’objet d’une enquête disciplinaire de la part de l’UEFA pour un geste effectué dans la foulée de son retour acrobatique dans le temps additionnel, qui a maintenu l’Angleterre en vie dans le tournoi. Le joueur du Real Madrid avoir porté ses mains à hauteur de son entrejambe en passant devant le banc slovaque, ce qui a été interprété comme un possible geste obscène et une provocation.

L’instance de gouvernance du football européen lui a infligé une amende de 30 000 euros (44 000 $) et une suspension d’un match assortie d’un sursis pendant un an, selon un communiqué publié plus tôt dans la journée.

« Il est évident que lorsque vous marquez un but de la qualité de celui qu’il a marqué, au moment où il l’a fait, à l’âge qu’il a, vous allez avoir une grosse poussée d’adrénaline. Il n’y avait aucune intention dans ce geste, autre qu’un geste envers sa famille (présente en tribunes, NDLR) », a défendu Southgate.

« De notre point de vue, nous pensons que la décision est raisonnable », a-t-il ajouté.

Bellingham a marqué le premier but anglais à l’Euro, contre la Serbie (1-0) en ouverture du premier tour, et a maintenu sa sélection en vie en égalisant contre la Slovaquie dans le temps additionnel, avant que Harry Kane ne marque le but de la qualification en prolongation.