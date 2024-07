(Silverstone) Le Français Pierre Gasly (Alpine) partira dernier sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 dimanche après avoir changé le moteur de sa monoplace, a expliqué le pilote tricolore jeudi à Silverstone.

Agence France-Presse

« On devait changer la batterie et on en a profité pour changer le moteur. C’est un week-end qui s’annonce compromis,, mais on va quand même essayer de bien se préparer et de tout tenter dimanche mais c’est sûr que ça ne va pas être un week-end simple en partant dernier », a-t-il expliqué.

L’écurie Alpine a confirmé à l’AFP que c’est la totalité de l’unité de puissance (moteur thermique et moteur électrique) de la monoplace qui a été changée en vue du GP de Grande-Bretagne, 12e manche sur 24 de la saison.

Gasly, qui va utiliser en Angleterre son cinquième moteur Renault cette année alors que le quota par saison est fixé à quatre depuis 2024, contre trois l’an dernier, écope donc d’une pénalité de 20 places sur la grille prévue par le règlement.

C’est en raison de cette sanction que l’écurie française a décidé de faire rouler son pilote de réserve australien Jack Doohan à la place de Gasly lors de la première séance d’essais vendredi. Le règlement oblige en effet chaque équipe à remplacer chacun de ses titulaires par un jeune pilote lors d’au moins une séance d’essais libres durant la saison.

Doohan avait déjà piloté l’A524 début juin au Canada à la place d’Esteban Ocon, qui avait écopé de cinq places de pénalité sur la grille après avoir provoqué un accrochage avec son coéquipier Gasly deux semaines plus tôt à Monaco.

Après un début de saison calamiteux, Alpine commence à relever la tête depuis quelques semaines et Gasly avait inscrit des points lors des quatre derniers Grands Prix. Une série qu’il aura bien du mal à poursuivre ce week-end en Angleterre sur l’un des circuits les plus mythiques du calendrier.