Wimbledon Sinner-Berrettini, choc de générations italiennes

(Wimbledon) D’un côté, Matteo Berrettini, le colosse de Rome, 28 ans et ancien finaliste. De l’autre, Jannik Sinner le longiligne montagnard des Dolomites, 22 ans et demi-finaliste sortant. Mercredi au deuxième tour de Wimbledon s’affrontent les deux plus brillants joueurs italiens d’hier et d’aujourd’hui.