(Montréal) Elle avait déjà son billet en poche pour le 100 mètres. Audrey Leduc a ajouté le 200 m à son agenda des Jeux olympiques de Paris en remportant la finale des Essais canadiens d’athlétisme, signant ainsi le doublé des épreuves reines au Complexe sportif Claude-Robillard.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La Gatinoise de 23 ans a franchi la distance en 22 secondes, 71 centièmes (22,71), plus d’une demi-seconde plus rapidement que son chrono de 23,28 en qualifications.

Elle a devancé au fil d’arrivée Zoe Sherar et Jacqueline Madogo, championne canadienne en 2023. Les deux femmes ont terminé en 22,95. Sherar (22,944) a cependant terminé trois petits millièmes devant Madogo (22,947).

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc a franchi le fil d’arrivée avant Zoe Sherar et Jacqueline Madogo.

« Il n’y a pas vraiment de mots pour décrire cette saison. Je veux juste poursuivre sur cette lancée », a-t-elle lancé, radieuse, aux nombreux journalistes réunis sur place.

La qualification de Leduc n’était qu’une formalité. La détentrice de la marque canadienne de 22,36, réussie en mai dernier, avait déjà réussi le standard olympique de 22,57.

« Comme j’ai ouvert avec le 100 m vendredi, le stress était moindre, a admis Leduc. J’avais déjà une course de championnat dans le corps. Mais c’est clair qu’on veut offrir une bonne performance. »

Pourtant, elle aura à Paris un calendrier très chargé avec le 100 m, le 200 m, ainsi que le relais 4 x 100 m.

« Aux Jeux du Canada en 2022, j’avais fait le 100, le 200, le 4x100 et le saut en longueur dans la même semaine. Il n’y avait qu’une journée de pause entre les qualifs et les finales. Alors ça a été une bonne répétition au niveau mental, a dit celle qui est aussi la plus rapide de l’histoire au pays sur 100 m. On va regarder tout ça avec mon entraîneur pour me préparer le mieux possible. »

L’Ottavienne Madogo, toujours en quête du standard olympique, devrait accompagner Leduc dans la capitale française, elle qui occupait avant cette finale le 36e rang au classement mondial donnant accès aux JO. Les 48 premières performances mondiales y auront accès.

Chez les hommes, Aaron Brown (20,09) a devancé Brandon Rodney (20,34) et Jerome Blake (20,41). Le champion canadien en titre, Andre De Grasse, vainqueur du 100 m vendredi, a fait l’impasse sur cette distance. De Grasse, Brown et Rodney représenteront le Canada à Paris.

Philibert-Thiboutot rate de peu

Au 1500 m, Charles Philibert-Thiboutot souhaitait reprendre son titre canadien perdu l’an dernier aux mains de Kieran Lumb et mettre un point d’exclamation à sa préparation olympique. Le coureur de 33 ans de Québec est toutefois arrivé à court, concluant l’épreuve en 3:45,29, à 19 centièmes de Lumb.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot (10)

Piégé en cinquième place pour une bonne partie de la course, Philibert-Thiboutot a amorcé sa remontée dans le dernier tour. Quatrième avec quelque 300 m à faire, il a dû affronter le puissant vent de face dans cette portion de la piste, si bien qu’il n’avait gagné qu’un rang avec 200 m à courir.

Il a doublé Foster Malleck, troisième en 3:46,34, mais n’a pas pu rejoindre Lumb, qui a été impeccable d’un point de vue stratégique.

« J’étais très bien placé tout au long de la course, mais quand Kieran a donné un coup vers la fin, je me suis retrouvé coincé dans le peloton. J’avais le vent de face, j’ai dû beaucoup travailler pour remonter d’une position. Vers la fin, je sentais que je le rattrapais, mais j’ai manqué de temps. Encore une fois, c’est de la tactique et je n’étais pas à la bonne place au bon moment. Kieran a mieux joué ses cartes aujourd’hui. »

Si elle est frustrante, cette deuxième place n’empêchera toutefois pas Philibert-Thiboutot de se rendre à Paris, lui qui a réussi le standard l’an dernier.

« Il faut y aller une course à la fois. Ce n’est pas la course d’aujourd’hui qui va définir le reste de ma saison. Je n’ai pas joué toutes mes cartes et je vais continuer de progresser d’ici aux Jeux. Là-bas, tout peut arriver et je vais faire mon possible pour être prêt. »

Cette première place de Lumb devrait toutefois lui permettre de se hisser au sein de l’équipe nationale en vue des JO.

« Je ne sais pas exactement où j’en suis, mais j’espère que ce sera suffisant pour aller à Paris », a noté le Britanno-Colombien qui s’entraîne à l’Université de l’État de Washington, à Seattle.

Le Québécois Matthew Beaudet (3:47,98) a terminé au pied du podium. Kevin Robertson (3:48,83) a pris le sixième rang, tandis qu’Émile Toupin (3:54,68) a terminé 12e.

Plourde aussi à court

Simone Plourde est aussi arrivée à court. La Montréalaise de 23 ans a terminé troisième de la compétition en 4:13,45, derrière Lucia Stafford (4:10,14) et Kate Current (4:12,62).

« J’étais super nerveuse avant la course. Ça ne s’est pas super bien passé, je suis déçue du résultat ; j’y allais pour la victoire, a-t-elle dit. On va se croiser les doigts pour aller à Paris.

« Ce sont mes premiers essais olympiques, ma première occasion d’aller aux JO, ma première année pro : je me mets beaucoup de pression sur les épaules. Tout ça fait que j’étais super nerveuse. »

Plourde devra patienter avant de savoir si elle sera des Jeux de Paris, elle qui occupe le 40e rang mondial au classement qualificatif de la discipline. Les 45 premières performances seront admises aux JO. Current est actuellement 51e et ne pourra pas se qualifier.

« Je ne sais pas comment les [athlètes des] autres pays vont courir aujourd’hui. Personne n’a réussi le standard jusqu’ici et je demeure 40. On se croise les doigts », a noté Plourde.

Il s’agit d’un troisième national consécutif pour Stafford, qui avait atteint les demi-finales sur cette distance aux Jeux olympiques de Tokyo.