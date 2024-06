(Montréal) Après avoir obtenu son billet pour Paris au 100 mètres vendredi, la Gatinoise Audrey Leduc a fait un pas de plus vers le doublé en remportant sa vague de qualifications au 200 m dimanche, dernière journée des Essais canadiens d’athlétisme.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Leduc a réussi un temps de 23 secondes, 28 centièmes (23,28) pour remporter sa vague. Sa qualification n’est qu’une formalité, elle qui a déjà le standard olympique en poche et pointe au 15e rang mondial au classement de la distance en vue des Jeux olympiques de Paris.

L’Ottavienne Jacqueline Madogo, toujours en quête du standard olympique de 22,58, a inscrit le meilleur temps de cette séance de qualifications, en 23,10. La championne canadienne en titre pointe au 51e rang mondial. Les 48 meilleures performances auront accès aux JO.

Zoe Sherar (23,33) et Lauren Gale (23,57) sont les deux autres espoirs canadiens sur la distance.

Leduc, septième en 2023, a établi la marque canadienne de 22,36 en mai dernier. Elle est aussi la plus rapide de l’histoire au pays sur 100 m, en 10,96.

Chez les hommes, James Blake a dominé ces qualifications avec un temps de 20,56, devant Aaron Brown (20,58) et Brandon Rodney (20,66). Le champion canadien en titre, Andre De Grasse, vainqueur du 100 m vendredi, a fait l’impasse sur cette distance.

Blake joue gros lors de cette ultime journée au Complexe sportif Claude-Robillard, puisqu’il est le seul du top 4 canadien à ne pas avoir réussi le standard olympique de 20,16. Il pointe présentement au 58e rang mondial. Comme chez les dames, seuls 48 athlètes seront retenus.

Comme la limite est fixée à trois représentants par nation, il faudrait cependant que Blake inscrive un meilleur chrono que le meilleur temps de Rodney, 20,14. Une lourde commande.

Plus tard dimanche, les finales du 1500 m seront disputées. Simone Plourde et Charles Philibert-Thiboutot seront de la partie. Si Philibert-Thiboutot est assuré d’être à Paris, Plourde doit faire une bonne course, elle qui occupe la 40e place au classement. Les 45 premières performances mondiales seront admises.