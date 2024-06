(Montréal) Audrey Leduc a facilement dominé sa demi-finale du 100 mètres des Essais canadiens d’athlétisme, mais Andre De grasse a dû se contenter du deuxième rang de sa vague, derrière Aaron Brown.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Leduc, qui détient les marques canadiennes sur 100 et 200 m, a franchi la distance en 11 secondes, neuf centièmes (11,09), loin devant sa plus proche poursuivante, la Québécoise Marie-Éloïse Leclair (11,47), qui s’est également qualifiée pour la finale, disputée plus tard vendredi au Complexe sportif Claude-Robillard.

La Gatinoise Leduc a inscrit un temps de 11,00 secondes vendredi dernier, à la Classique de Montréal. Son meilleur temps, 10,96 secondes, a été réalisé en mai dernier.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Aaron Brown, Brendon Rodney et Andre De Grasse

Chez les hommes, la lutte a été beaucoup plus serrée, alors que Brown, double médaillé olympique au relais 4 x 100 m, a signé un chrono de 10,091, six millièmes plus rapide que De Grasse, en 10,097. Brandon Rodney a terminé troisième de cette vague en 10,23 et s’est également qualifié.

De Grasse, six fois médaillé aux JO et champion olympique en titre sur 200 m, a déclaré plus tôt cette semaine vouloir inscrire un temps inférieur à 10 secondes à ces Essais nationaux, lui qui estime être dans sa meilleure condition physique depuis les Jeux de Tokyo.

Il a couru 10,00 secondes la semaine dernière en Finlande, le 25e temps le plus rapide sur cette distance en 2024.