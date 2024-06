(Montréal) Audrey Leduc et Andre De Grasse ont remporté la finale du 100 m des Essais canadiens d’athlétisme, vendredi. Si Leduc l’a fait sans équivoque, il a fallu avoir recours à une révision pour que De Grasse confirme sa victoire.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Leduc a été impériale, l’emportant en 11 secondes, 20 centièmes (11,20), 16 centièmes de mieux de l’Ottavienne Jacqueline Madogo (11,36) et la Québécoise Marie-Éloïse Leclair (11,44).

La sprinteuse de Gatineau a ainsi officialisé sa sélection en vue des Jeux olympiques de Paris. Madogo et Leclair l’accompagneront, pour le relais 4 x 100 m. Madogo a encore des chances de se qualifier pour le 100 m, mais elle doit attendre les résultats des autres Championnats nationaux disputés ce week-end ailleurs sur la planète.

« C’est vraiment exceptionnel de vivre ça, surtout au Québec, devant cette foule, devant ma famille. Je ne pouvais pas demander mieux », a déclaré Leduc.

« Cette semaine, je regardais les vidéos [du Comité olympique canadien] sur comment finaliser nos préparations pour Paris et je commençais à ressentir l’excitation, alors je me suis dit que j’allais attendre un petit peu, que ce soit vraiment fait. Maintenant je le sais et je suis vraiment contente. »

Leduc, qui détient les marques canadiennes sur 100 et 200 m, avait franchi la distance en 11,09 en demi-finales.

« C’est quand même plus froid [que lors des demi-finales], a dit Leduc pour expliquer les chronos plus lents en soirée. On est restées plus longtemps sur la ligne à se faire présenter, ça a sûrement eu un impact sur la performance.

« Je n’avais pas d’attente, je m’en allais faire ma course et gagner. »

Du côté masculin, il y a eu imbroglio sur la piste du Complexe sportif Claude-Robillard. Tandis que De Grasse semblait avoir franchi le fil d’arrivée le premier – il a d’ailleurs levé les bras en signe de victoire –, le tableau indicateur affichait l’Ottavien d’origine béninoise Elizer Adjibi vainqueur en 10,20, contre 10,23 pour De Grasse.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Aaron Brown, Brendon Rodney et Andre De Grasse

Après la révision vidéo, il appert que les couloirs ont été mélangés, puisque c’est De Grasse qui a signé le temps de 10,20 et Adjibi de 10,23. Aaron Brown a terminé troisième, en 10,25.

« J’étais confus, j’étais certain d’avoir gagné : je ne voyais personne dans ma vision périphérique et je ne croyais pas avoir été dépassé par quelqu’un dans les couloirs extérieurs. C’était une bonne blague ! », a laissé tomber De Grasse.

Adjibi, arrivé au Canada en 2012, a paru très déçu de la tournure des évènements, lui qui avait déjà commencé à célébrer sur la piste avec l’Unifolié, qu’il a tout de même gracieusement remis à De Grasse.

« Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé, sauf que nous avions possiblement franchi le fil tous en même temps, a pour sa part indiqué Adjibi. Le fait que ce soit resté comme ça un petit moment, je me suis dit que j’avais probablement gagné. On ne peut rien y faire. C’est quand même une bonne course. »

Adjibi pourrait toutefois avoir gagné sa place au sein du relais 4 x 100 m.

« On a une très belle profondeur. Il y a des gars qui m’ont surpris ici, dont je ne connaissais pas le nom avant, a noté De Grasse. Eli nous aidera au relais pour tenter de ramener l’or. »

De Grasse, six fois médaillé aux JO et champion olympique en titre sur 200 m, avait déclaré plus tôt cette semaine vouloir inscrire un temps inférieur à 10 secondes à ces Essais nationaux, lui qui estime être dans sa meilleure condition physique depuis les Jeux de Tokyo. Ça n’a pas été possible.

Il a couru 10,00 secondes la semaine dernière en Finlande, le 25e temps le plus rapide sur cette distance en 2024.