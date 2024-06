(Calgary) La formation du Canada qui participera à la première édition de la Confrontation des 4 Nations réunira le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale de hockey en 2023-24 et le lauréat de l’honneur analogue pendant les séries éliminatoires.

La Presse Canadienne

Les sélections du centre Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, et du capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid ont été annoncées vendredi par les dirigeants de Hockey Canada.

À eux se joindront les attaquants Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh), Brad Marchand (Bruins de Boston) et Brayden Point (Lightning de Tampa Bay) ainsi que le défenseur Cale Makar, un coéquipier de MacKinnon avec l’Avalanche.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sidney Crosby

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brad Marchand

PHOTO CHRIS SEWARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brayden Point

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cale Makar 1 /4







MacKinnon a remporté le trophée Hart pour la première fois de sa carrière jeudi, après une campagne où il a totalisé 140 points, dont 51 buts. McDavid, qui était un finaliste à l’obtention du trophée Hart, a mérité le trophée Conn-Smythe grâce à une récolte de 42 points, dont huit buts, en 25 rencontres.

Quant à Crosby, il tentera de bonifier son impressionnant palmarès sur la scène internationale, qui inclut deux médailles d’or lors de Jeux olympiques. Il a réussi le but victorieux lors du match pour la médaille d’or contre les États-Unis lors des Jeux de 2010 à Vancouver.

Par ailleurs, la formation des États-Unis comptera en ses rangs les attaquants Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), Matthew Tkachuk (Panthers de la Floride) et Jack Eichel (Golden Knights de Vegas) ainsi que les défenseurs Quinn Hughes (Canucks de Vancouver), Adam Fox (Rangers de New York) et Charlie McAvoy (Bruins de Boston).

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Auston Matthews

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jack Eichel

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Quinn Hughes

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Adam Fox

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charlie McAvoy 1 /6











La Suède et la Finlande aussi

Deux autres porte-couleurs des Panthers, deux des Predators de Nashville et autant des Stars de Dallas font partie des premiers groupes de six joueurs à avoir été nommés au sein des équipes de la Suède et de la Finlande en prévision du tournoi.

Les Panthers, qui ont remporté la première Coupe Stanley de leur histoire lundi dernier, seront représentés par leur capitaine Aleksander Barkov, qui jouera avec la Finlande, et par le défenseur Gustav Forsling, qui évoluera avec la Suède.

Les deux joueurs des Predators sélectionnés vendredi sont l’attaquant Filip Forsberg (Suède) et le gardien Juuse Saros (Finlande). Enfin, les défenseurs Miro Heiskanen et Esa Lindell, des Stars, s’aligneront avec la Finlande.

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Filip Forsberg

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Juuse Saros

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mikko Rantanen

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Victor Hedman

PHOTO GABRIEL KUCHTA, ARCHIVES REUTERS Erik Karlsson

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS William Nylander

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad 1 /8















Les attaquants Sebastian Aho, des Hurricanes de la Caroline, et Mikko Rantanen, de l’Avalanche du Colorado, complètent le premier groupe de six joueurs de la formation finlandaise.

En plus de Forsling et de Forsberg, la Suède pourra compter sur les défenseurs Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) et Erik Karlsson (Penguins de Pittsburgh) ainsi que sur les attaquants William Nylander (Maple Leafs de Toronto) et Mika Zibanejad (Rangers de New York).

Les formations des quatre pays, qui compteront 23 joueurs, dont trois gardiens de but, seront complétées plus tard cette année.

Cette compétition s’échelonnera du 12 au 20 février avec des matchs présentés au Centre Bell et au TD Garden, à Boston.