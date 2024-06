Dans la LNH la saison dernière, on retrouvait 354 droitiers, dont David Savard, et 570 gauchers.

Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Jouer gaucher au hockey

Question légère, mais intrigante : la majorité des joueurs de hockey sont gauchers (je crois), mais dans la société, les gens sont droitiers en majorité. Y a-t-il un avantage technique au hockey à être gaucher ?

Robert Gagnon

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Vous avez effectivement raison quant au ratio gauchers/droitiers au hockey. À titre indicatif, parmi tous les patineurs ayant disputé au moins un match dans la LNH la saison dernière, on retrouvait 570 gauchers et 354 droitiers, soit une proportion de 38,5 % de droitiers. Cela dit, dans un article de 2019, The Athletic rappelait que cette situation vient surtout du fait qu’il est recommandé aux joueurs de tenir le bâton avec la main dominante en haut. On note cependant des disparités géographiques importantes ; parmi les principaux pays, les États-Unis ont le plus haut taux de droitiers (45,7 %), devant le Canada (41,4 %) et très loin devant la Russie (19,2 %). Dans ce même article, un directeur technique de USA Hockey, Ken Martel, énonce une hypothèse « non scientifique » (dans ses mots) : quand une famille souhaitant initier un enfant au hockey se présente en magasin, les commis, qui ne s’y connaissent pas tous en hockey, vont demander si l’enfant est généralement droitier ou gaucher, et vont donner un bâton de ce côté.

Marquer durant un hors-jeu à retardement

Lors d’un hors-jeu à retardement, quand un attaquant est toujours en zone adverse, si un joueur lance et marque, le but est-il bon ?

Armand Roussy

Réponse de Guillaume Lefrançois :

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Une équipe ne peut pas marquer pendant un hors-jeu à retardement... à moins que l’équipe en défensive marque dans son propre filet !

Le règlement 83,4 de la LNH indique qu’une équipe ne peut pas marquer pendant un hors-jeu à retardement. Si la rondelle pénètre dans le filet sur la séquence dont vous parlez, l’arbitre signalera un arrêt de jeu. Autrement dit, le hors-jeu a préséance. Le but sera aussi refusé même si, entre le moment où le tir est décoché et le moment où la rondelle rentre dans le filet, le joueur hors jeu sort de la zone offensive. Si, cependant, l’équipe en zone défensive marque dans son propre but pendant un hors-jeu à retardement, sans contact avec des joueurs de l’équipe qui attaque, le but sera valide.

Bas longs ou pantalons ?

Je remarque que de plus en plus de joueurs de baseball portent une longue paire de bas plutôt que laisser descendre leurs pantalons jusqu’aux chaussures. Est-ce pour l’esthétique ou pour éviter que le pantalon nuise aux mouvements du joueur ?

Jean Dufresne

Réponse d’Alexandre Pratt :

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ernie Clement des Blue Jays de Toronto, bas rouges jusqu’au haut du mollet, frappe un coup sûr contre les Red Sox de Boston.

Votre première intuition est la bonne : c’est purement un choix esthétique. Cette tendance n’est pas nouvelle. Si vous regardez les photos des équipes du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, vous remarquerez que les pantalons arrêtent souvent sous le genou, pour exposer les bas. Des noms d’équipes sont même inspirés de la couleur des bas longs que portaient les joueurs de l’époque. C’est le cas des Red Sox de Boston et des Reds de Cincinnati, autrefois connus comme les Red Stockings. En 2019, près de 20 % des baseballeurs des ligues majeures portaient encore les bas jusqu’au haut du mollet, indiquait un sondage réalisé par l’équipementier Stance.

Le protecteur buccal de Matthew Tkachuk

Pourquoi Chris Kreider, des Rangers de New York, n’a-t-il pas écopé d’une pénalité pour conduite antisportive lorsqu’il a lancé le protecteur buccal de Matthew Tkachuk dans les gradins pendant la série contre les Panthers de la Floride ?

Pierre Desaulniers

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk et son protecteur buccal en pleine action

Tout simplement parce qu’il a raté son coup ! Bien qu’il n’existe pas de règle spécifique sur une pièce d’équipement (outre un bâton) lancée sur la glace, sauf s’il y a une évidente tentative de blesser un adversaire, le livre de règlements (article 53,5) indique clairement qu’une inconduite de partie sera imposée à tout joueur qui lancera intentionnellement « son bâton ou toute pièce d’équipement » hors de la surface de jeu. Cela vaut pour un protecteur buccal, un gant, un casque, etc.

Un but contre son camp au hockey

Alexis Lafrenière, des Rangers de New York, a marqué dans son propre filet lors d’un match contre les Panthers de la Floride. Le but a été accordé au dernier joueur adverse qui a touché la rondelle. Au soccer, le but irait à Lafrenière. Pourriez-vous expliquer les différentes subtilités dans chacun de ces sports ?

Sylvio Leblanc

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alexis Lafrenière a marqué dans son propre filet lors d’un match contre les Panthers de la Floride. S’il avait joué au soccer, il aurait été crédité du but.

Au hockey comme au basketball, il n’y a pas de confusion : le but, ou le panier, est accordé au dernier joueur en attaque à avoir touché à la rondelle ou au ballon. Notons toutefois que la LNH, depuis quelques années, indique dans le sommaire des matchs qu’un but a été marqué contre son camp, sans toutefois que cette statistique soit formellement compilée. Au soccer, c’est plus subtil. Si un joueur en défense dévie légèrement la trajectoire du ballon à la suite d’un tir en apparence cadré, le but sera accordé au joueur d’attaque. À l’inverse, si la touche malencontreuse du joueur défensif change considérablement la trajectoire du ballon, c’est lui qui héritera d’un but contre son camp, et c’est ce qui sera inscrit à la feuille de match officielle. S’il avait joué au soccer, en effet, Lafrenière aurait inscrit un but contre son camp, car sans son intervention, jamais la passe de Carter Verhaeghe ne se serait transformée en but.