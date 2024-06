Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

La Presse

Une soirée avec Alexandre Pratt

Alexandre Pratt vous donne rendez-vous lundi soir pour un clavardage en direct pendant le septième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Panthers de la Floride et les Oilers d’Edmonton. Ce sera l’occasion pour vous de passer la soirée avec Alexandre et des milliers d’autres amateurs de hockey pour suivre en direct l’action, poser vos questions, envoyer vos commentaires, commenter ceux des autres. C’est un rendez-vous sur lapresse.ca/sports dès 20 h.

Repêchage de la LNH

PHOTO STEPHEN WHYNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Avec cette finale de la Coupe Stanley qui n’en finissait plus de ne plus finir, nous voici, sans pause, directement dans le repêchage. Le premier tour aura lieu vendredi et toute notre équipe sera à l’œuvre pour vous faire vivre cette soirée où le Canadien détient le cinquième choix au total. Simon-Olivier Lorange sera sur place dans la Sphère à Vegas, tandis que Mathias Brunet et son complice Simon Boisvert animeront un clavardage en soirée.

Pour suivre : vendredi dès 19 h sur Sportsnet, TVA Sports, ou en clavardage sur le site de La Presse

Essais canadiens d’athlétisme à Montréal

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Audrey Leduc

Les meilleurs de l’athlétisme canadien seront à Montréal toute la semaine pour les Essais olympiques canadiens, avec l’objectif d’essayer de décrocher leur billet pour Paris. L’évènement se tiendra du 26 au 30 juin au complexe sportif Claude-Robillard. Le journaliste Simon Drouin et le photographe Olivier Jean seront vos yeux et vos oreilles sur place.

Pour regarder : il reste des billets, ou sur AthleticsCanada.TV

Le Canada en Copa

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le gardien du Canada Maxime Crépeau (à droite)

Après la courageuse défaite de 2-0 contre l’Argentine en ouverture de sa Copa América, le Canada poursuivra son parcours dans le tournoi rotation. À l’horaire : Pérou mardi et Chili samedi. Vous pourrez voir à l’œuvre les nombreux Québécois de l’équipe, dont Maxime Crépeau, Ismaël Koné, Samuel Piette ou Moïse Bombito.

Pour regarder : mardi dès 18 h à RDS, puis samedi dès 18 h à RDS