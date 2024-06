À mon âge, les souvenirs de mes premières lectures des sports de La Presse sont trop lointains. Je me souviens cependant qu’étant plus jeune, j’ai eu le plaisir de découvrir des journalistes comme Gilles Blanchard, Robert Duguay, Ronald King et plusieurs autres. Sans oublier Pierre Foglia et ses formidables couvertures du Tour de France. Je les appréciais pour leur professionnalisme, leur originalité et leur sens de l’humour. C’est pour les mêmes raisons que j’apprécie toujours votre équipe aujourd’hui, particulièrement le très honorable Guyôme LeFrank (de son nom de vedette). Pour sa légèreté, son sens de l’humour et sa grande générosité pour vos lecteurs. Alors félicitations à toute l’équipe des Sports de La Presse, d’aujourd’hui et d’antan. Merci d’avoir agrémenté mes journées depuis ma tendre jeunesse et de continuer à le faire. Avec des rubriques qui impliquent la participation de vos lecteurs, comme Le Club et Mauvaise conduite, c’est encore plus agréable de vous lire. Alors, lâchez pas, les gars (et la fille) !