Malak Hamimou, Mariam Barry, Kadiatou Sank Diallo, Hasmiou Diallo, Ousmane Touré et Yasmine Hamimou

Le racisme dans le sport ne se résume pas uniquement au spectateur enragé qui crache le mot commençant par N dans les gradins. C’est parfois beaucoup plus subtil. Pour en témoigner, des jeunes ont pris le micro que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) leur a tendu.

La CDPDJ a lancé mardi une campagne intitulée Crois en mon talent !, dont la première phase consiste à la diffusion d’une vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux. La vidéo, déclinée en plusieurs capsules, a été pensée et créée par les jeunes dans la foulée de groupes de discussion organisés depuis l’an dernier, indique Halimatou Bah, responsable du projet. « Ce sont leurs idées », résume-t-elle.

Cette semaine, six des jeunes participants se sont réunis dans les bureaux de la CDPDJ, à Montréal, pour visionner la vidéo en primeur. Les sourires étaient au rendez-vous. « C’est digne d’une série ! », a commenté Ousmane Touré, provoquant le rire dans la petite assemblée.

Ousmane Touré, 18 ans, fait de la boxe. Le racisme dans le sport, il l’entend souvent sous forme de « blagues », de préjugés. Et ces préjugés peuvent de prime abord sembler « favorables » : les Noirs devraient être forts, sauter haut, courir vite… « Tu ne peux pas vraiment dire si c’est du racisme. Tu le sais, mais tu ne peux pas vraiment le dénoncer », résume Ousmane dans la version longue de la vidéo.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Ousmane Touré

Les sœurs Yasmine et Malak Hamimou, qui jouent au basketball dans Montréal-Nord, entendent elles aussi ce genre de commentaires, essentiellement à l’égard de leurs coéquipières noires. « On joue contre une équipe de Noires : c’est sûr qu’on va perdre. » « Tu es noire, tu n’es pas censée être fatiguée. »

Plusieurs jeunes rencontrés lors des groupes de discussion ont rapporté avoir entendu ce type de préjugés de la bouche de joueurs, de spectateurs, parfois même d’entraîneurs. À force de les entendre encore et encore, les jeunes se sentent découragés, souligne Halimatou Bah. « En fait, c’est comme si leur talent ne compte pas », résume-t-elle.

Dans un rapport, la CDPDJ aurait utilisé des termes sérieux comme « microagressions » ou « essentialisation » (réduire un individu à une seule de ses dimensions), mais en décrivant ainsi leur vécu, les jeunes ont su expliquer ces concepts de façon « très convaincante », selon le président de la CDPDJ, Philippe-André Tessier. « Il y a cette espèce de stéréotype du “je n’ai pas été raciste, parce que je n’ai pas utilisé le mot en N”. Oui, mais tout le reste de ta phrase réduit l’autre à sa couleur de peau », illustre-t-il.

Kadiatou Sank Diallo, une joueuse de tennis de 14 ans, résume la chose ainsi : « Soit les gens nous sous-estiment, soit ils nous surestiment, juste à cause d’une couleur de peau », dit-elle. Kadiatou soutient qu’un entraîneur de tennis a déjà refusé de la prendre sous son aile sous prétexte que « la seule personne noire capable de jouer au tennis, c’est Serena Williams ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Kadiatou Sank Diallo

Mariam Barry, 12 ans, joue pour sa part au volleyball, un sport où les Noirs sont en général peu représentés. Elle aussi raconte avoir déjà entendu des commentaires sur sa couleur de peau – « elle est noire, elle est nulle ». Ce sont les commentaires formulés par les parents qui la choquent le plus. Quand Mariam a un jeu décisif entre les mains, elle y pense. « Tu as peur que les gens te jugent, te huent, te traitent de nulle… », confie-t-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Mariam Barry

Dans les groupes de discussion, des jeunes ont confié ne pas savoir comment réagir lorsqu’ils sont témoins de commentaires déplacés ou douteux. Hasmiou Diallo, un joueur de soccer de 10 ans, répond à cette question efficacement dans la vidéo de sensibilisation : « Si vous vous défendez, ils vont comprendre que ça vous dérange, et ils vont peut-être arrêter », dit-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Hasmiou Diallo

La campagne Crois en mon talent ! aura une deuxième phase, avec la sortie d’outils destinés aux clubs sportifs et aux fédérations. « Le but, ce n’est pas de montrer du doigt les parents, les coachs ou les joueurs, conclut Philippe-André Tessier. C’est de prendre l’angle inverse : regarde qui je suis, et respecte-moi pour qui je suis. »

