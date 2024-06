Il était possible d’affronter le champion de mini-putt Carl Carmoni, jeudi, au coin Laurier et Papineau à Montréal.

La dame, Caroline de son prénom, est au bord des larmes, les yeux pétillants. La photo est prise. « Oh, my God ! », s’exclame-t-elle.

Elle viendrait de croiser Bono devant la Sphere à Las Vegas que ce serait tout comme. Mais nous voici en plein Petit Laurier, angle Papineau, sur le site d’une ancienne station-service transformé en espace public, où on retrouve un parcours de six trous de mini-putt.

Et l’homme qui a suscité cette réaction de Caroline, c’est Carl Carmoni.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Photo de groupe pour souligner l’inauguration des six trous de mini-putt

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Trophées de mini-putt

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des amateurs de tous les âges se sont présentés pour défier le pro.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La légende de Carl Carmoni existe aussi grâce à la contribution de Serge Vleminckx, immortalisé sur un t-shirt.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Carl Carmoni et Laurence Parent, conseillère municipale du Plateau-Mont-Royal

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La passion du mini-putt ne s’estompe pas pour Carmoni, 54 ans plus tard. 1 /6











« Vous n’avez même pas idée. Je regardais M. Carmoni avec ma grand-mère quand j’étais jeune, raconte la dame. Ce sont des moments familiaux. Le commentateur ajoutait au spectacle de façon délirante. Chaque fois qu’il faisait un birdie, les danses… C’était comme le football du dimanche soir, mais en mieux ! »

« C’était tout le temps un beau moment, poursuit-elle. Je l’admire, j’aime sa personnalité, j’aime comment il est avec sa femme, Suzanne. C’est vraiment un chic type et je voulais le voir. »

Je disais à mes amis : “Un jour, je vais avoir un selfie avec Carl Carmoni.” C’était sur ma bucket list. Là, c’est fait ! Caroline, admiratrice de longue date de Carl Carmoni

Ils étaient quelques dizaines sur place malgré la grisaille. Les quelques gouttes qui sont tombées n’allaient toutefois pas leur faire manquer ce qui était ni plus ni moins un jeudi nostalgie pour les Y.

Voici Julien Blanchard, jeune quadragénaire, avec son ami Fabien, un Français qui a découvert Carmoni « il y a deux jours », quand Julien lui a montré des vidéos des exploits de la légende du mini-putt.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Fabien Le Guyader et Julien Blanchard

« Oui, il y a Carl Carmoni, mais il y a aussi le présentateur [Serge Vleminckx], qui créait l’ampleur de l’évènement. Quand tu es jeune, tu te souviens de Mario Lemieux, de Wayne Gretzky, des grands joueurs. Carl Carmoni, c’est le nom dont je me souviens. »

Anthony, 32 ans, rajeunit un brin la foule. « Mon père avait des cassettes. Avec mon frère, je regardais des vidéos du mini-putt », décrit-il.

Frederick, 47 ans, a le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Il vient de battre Carmoni au trou numéro 1, ce qui lui vaut une carte autographiée. « Merci beaucoup, ça va faire des jaloux dans mes amis ! », lance-t-il à la vedette du jour.

« Je regardais ça à RDS dans le sous-sol chez mes amis. Carl Carmoni, c’était l’ennemi de Gilles Bussières. C’était ça. C’était des soirées à voler de la bière à nos parents pour regarder Le défi mini-putt. Des étés de sous-sol de bungalow. »

C’est au Zellers de Saint-Jérôme qu’est né le phénomène Carl Carmoni, quelque part en 1970. C’est là qu’il a acheté son premier putter. « Je l’ai payé 6,99 $, j’ai fait 40 000 piastres avec ! », détaille-t-il fièrement.

« En 1993, j’ai eu une crampe au cerveau, j’ai été m’acheter celui-là – il le brandit – à 19,99 $. J’ai fait 25 000 avec. On me demande : “Qu’est-ce que tu me conseilles comme putter ?” Le plus léger possible. “Ça coûte combien ?” Tu peux en trouver à 8 ou 9 piastres. Les gens me disent : “T’es malade ? Ça se vend 400 piastres.” Tu peux payer ça si tu veux, tu ne putteras pas mieux ! »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Putter de Carl Carmoni

Son putter, Carmoni l’aime autant qu’en 1993. « Ce n’est pas mon putter chanceux. Il est juste super bien balancé. J’aime les putters légers, parce qu’un putter léger, c’est moi qui le contrôle. »

Au fil du temps, il y a ajouté un embout à l’extrémité supérieure, pour ramasser ses balles. « Pourquoi se pencher ? Passé 71 ans, ça prend une suce ! Moi, ça ne me dérange pas, mon âge. Les 50 ans ne sont pas capables de me suivre. »

Dans son jeune temps, Carmoni faisait la pluie et le beau temps sur les ondes de RDS, propulsé par les « birdiiiiiie » de Serge Vleminckx. Les deux hommes sont d’ailleurs toujours en contact ; si tant de Québécois – et même le lanceur des Braves John Smoltz, selon la légende qui circule – syntonisaient RDS pour le regarder tutoyer le Totem, le Hockey, la Culotte et le Plateau, c’était aussi pour entendre Vleminckx s’époumoner.

« J’ai des offres d’émissions de télé ces temps-ci. J’essaie de le convaincre, mais il est réticent. Il n’a jamais accepté que les commanditaires se soient retirés. Le baseball majeur a fait une plainte à RDS parce qu’on avait plus de cotes d’écoute. Ils nous ont câlissés à minuit pis on les battait encore ! Ça me frustre. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Carl Carmoni est toujours prêt à donner un conseil de mini-putt.

Carmoni en parle avec passion, parce que c’est ça, le mini-putt, pour lui. « J’ai ma business, je suis courtier en douane et en transport. Le mini-putt, c’est pour le fun. »

Pour ce fun, il a pris le bâton du pèlerin. Il demande maintenant un cachet pour ses présences, mais ça n’a pas toujours été le cas. Il déballe les chiffres.

J’ai visité 223 villes au Québec à mes frais, pour jouer avec des fans qui me le demandaient, pour leur donner le goût de jouer au mini-putt. Carl Carmoni

« Je me suis servi de ma popularité pour m’infiltrer dans les médias. Hier, à Radio-Canada, c’était ma 249e intervention. Ça fait combien en visibilité gratuite, combien d’argent que les mini-putts ont fait grâce à moi et mon épouse, depuis 2005 ?

« De 2005 à 2011, je le faisais à mes frais. Je voulais promouvoir le mini-putt. Ça m’a coûté 11 288,68 $ en dépenses, en gaz et en hôtel. Je ne compte pas le manger, mais ça coûte plus cher au restaurant qu’à la maison ! »

Les obstacles n’ont pas été que financiers. L’an dernier, un cancer du nasopharynx l’a affaibli. Il s’en dit guéri, mais les effets secondaires subsistent. « Quand je parle, je ne m’entends pas, c’est un radio qui griche. Ça m’a fait vieillir d’au moins 10 ans. Je suis passé de 193 lb à 141 lb. J’avais pas le droit de manger. Un trou là-dedans – il se pointe le ventre –, tu te nourris par là à la seringue. »

Un badaud sur place l’écoute détailler son combat. « Carl, vous êtes un héros, un héros du mini-putt et un héros du cancer. »

Il est à tout le moins l’icône de son sport. C’est pourquoi l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a pensé l’inviter pour l’inauguration de ce nouvel espace public. Le projet est censé être temporaire ; le terrain doit servir à la construction de logements sociaux.

Mais en attendant de recevoir des projets, on a jugé bon d’investir 100 000 $ afin d’aménager un terrain de mini-putt et un parcours d’agriculture urbaine, des installations amovibles qui pourront être déplacées sur un autre terrain en temps et lieu. En attendant, on donnera une utilité à ce terrain vague qui défigure depuis plusieurs années une intersection achalandée.

« Ça faisait longtemps qu’il n’y avait rien, que c’était à l’abandon. C’est cool d’avoir un petit coin où les gens peuvent se rassembler », note Fabien, notre Français rencontré plus tôt, qui vit à quelques mètres du site.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’aménagement compte six trous de mini-putt.

La présence de Carmoni a visiblement atteint la cible, à voir les gens venus le rencontrer, dans l’espoir de se faire prendre en photo avec lui ou de recevoir des conseils.

Il prend son bâton en allongeant son index pour qu’il soit parallèle au manche. « Le doigt de même, c’est jamais bon, parce que tu pousses et tu ne contrôles pas ta vitesse. Ça, je ne veux pas voir ça. Il faut prendre la balle et la pousser vers la cible. »

Avec le temps, il s’est développé des talents d’animateur de foule. « Il y en a-tu qui pensent battre le pro icitte aujourd’hui ? hurle-t-il. Il y en a-tu ? »

Ils seront des dizaines à tenter leur chance.