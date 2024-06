Vicky Sunohara, Patrick Chan et Daniel Nestor seront intronisés

La hockeyeuse Vicky Sunohara, le patineur artistique Patrick Chan et le tennisman Daniel Nestor font partie des athlètes qui seront intronisés au Panthéon des sports canadiens cette année.

La Presse Canadienne

La coureuse de fond Angela Chalmers, le paranageur Kirby Cote et le défunt athlète multisports Fred Thomas complètent le groupe.

Guylaine Demers, qui œuvre pour l’équité en matière de genre et d’orientation sexuelle dans le sport aux niveaux national et international, ainsi que le dirigeant sportif autochtone Alex Nelson seront intronisés en tant que bâtisseurs.

La sauteuse Debbie Brill sera récompensée en tant que pionnière, dans une catégorie créée en 2022. Elle a développé la technique de saut « Brill Bend ».

Les neuf nouveaux membres recevront l’’ordre du sport le 23 octobre lors d’’une cérémonie qui se déroulera au musée d'histoire canadienne de Gatineau.

La présidente et directrice des opérations du Panthéon des sports canadiens Cheryl Bernard a mentionné que la cuvée 2024 a été sélectionnée à partir de 237 candidatures. Plus de 740 personnes, et trois chevaux, ont été intronisés au Panthéon des sports canadiens depuis 1955.