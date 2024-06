(Toronto) Les Blue Jays de Toronto ont acquis les services du lanceur droitier Braydon Fisher des Dodgers de Los Angeles, mercredi, en retour du joueur d’utilité Cavan Biggio et de considérations financières.

La Presse Canadienne

Âgé de 23 ans, Fisher a présenté une fiche de 2-1 et une moyenne de points mérités de 5,68 en cinq sorties lors de passages combinés à Tulsa, au niveau AA, et à Oklahoma City, au niveau AAA. Il a également concédé 15 buts sur balles et amassé 30 retraits sur trois prises.

Biggio, qui est âgé de 29 ans, a participé à 44 parties avec la formation torontoise en 2024 avant que les Blue Jays ne le désignent pour assignation vendredi dernier. Sa moyenne au bâton se chiffrait à ,200 avec six coups sûrs de plus d’un but et neuf points produits.

Les Blue Jays avaient sélectionné Biggio en cinquième ronde du repêchage de 2016 réservé aux joueurs de première année.

Il a entamé sa carrière dans les Ligues majeures en 2019 et s’est classé cinquième dans le scrutin pour le titre de Recrue de l’année, cette saison-là, dans la Ligue américaine.

En 490 matchs en carrière dans l’uniforme des Blue Jays, Biggio a affiché une moyenne globale au bâton de ,227, avec 77 doubles, quatre triples, 48 circuits et 176 points produits.