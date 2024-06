La sprinteuse du Rouge et Or de l'Université Laval Audrey Leduc et le quart-arrière des Carabins de l'Université de Montréal Jonathan Sénécal sont les récipiendaires des prix Lois et Doug Mitchell, remis annuellement aux athlètes masculin et féminin par excellence au sein du réseau universitaire canadien.

Les gagnants ont été dévoilés ce soir, lors de la cérémonie qui a lieu à Calgary.

Le nom d’Audrey Leduc est partout ces jours-ci. L’athlète de Gatineau a récemment établi le nouveau record canadien sur 100 m, une distance qu’elle a parcourue en 10,96 secondes. Du même coup, elle a réalisé le standard olympique. À peine quelques semaines plus tard, elle en a rajouté avec un deuxième record national et un deuxième standard de qualification olympique, cette fois-ci au 200 m. Elle a franchi la distance en 22,36 s.

Les autres finalistes pour ce prestigieux prix étaient Jayda Veinot de l’Université du Nouveau-Brunswick, Sara Rohr de l’Université de Brock et Katalin Tolnai de l’Université de la Colombie-Britannique.

Pour sa part, Jonathan Sénécal a été le joueur de football le plus dominant du réseau universitaire en 2023 ; il a d’ailleurs reçu le prix Hec Chrigton pour souligner ses exploits. Non seulement le Québécois a-t-il aidé les Carabins de l’Université de Montréal à remporter la Coupe Vanier en 2023, il a été nommé joueur par excellence de la rencontre de championnat. Il a aussi terminé au sommet de toutes les catégories statistiques à sa position dans la conférence québécoise du RSEQ.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Sénécal

« C’est vraiment fou, a lancé Sénécal visiblement ému. Il y a beaucoup d’excellents athlètes à travers le pays, et de savoir que ma candidature est ressortie, c’est très flatteur. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé pendant mon parcours d’étudiant-athlète. Sans eux, je n’aurais jamais pu être au niveau que je suis aujourd’hui. »

Austen Keating de l’Université du Nouveau-Brunswick, Max Davies de l’Université de Guelph et Isaac Heslinga de l’Université de l’Alberta étaient les autres athlètes nommés pour le titre masculin.