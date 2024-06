Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Balado Sortie de zone, épisode 63

L’épisode 63 de la balado Sortie de zone sera offert sur toutes les plateformes dès mardi soir. Il y sera évidemment question de la finale de la Coupe Stanley, dont le deuxième match aura lieu ce lundi, le troisième match jeudi, et le quatrième match samedi. Sans oublier qu’à l’approche du repêchage de la LNH le 28 juin, le Tout-Montréal sera en liesse pour suivre toutes les rumeurs, des plus farfelues aux plus crédibles.

Pour écouter : Spotify, Google Balados, Apple Podcasts, toutes les plateformes de La Presse et du 98,5 FM

Le nouveau visage de la LPHF

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sarah Fillier (à droite)

C’est ce lundi soir que le visage de la LPHF changera une nouvelle fois. On suivra évidemment le premier choix attendu, Sarah Fillier, qui devrait prendre la direction de New York, mais il y aura au total 42 sélections. On prévoit une forte proportion de nouvelles joueuses issues de l’Europe ou du réseau universitaire américain. Au total, 12 Québécoises sont admissibles au repêchage, dont Emmy Fecteau et Alexie Guay, qui ont fait l’objet de portraits dans La Presse il y a quelques jours.

Pour regarder : dès 19 h sur la chaîne YouTube de la LPHF au https://www.youtube.com/@thepwhlofficial

Les Alouettes poursuivent leur conquête

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyson Philpot

Les Alouettes de Montréal ont impressionné avec une belle victoire en ouverture de saison contre les Blue Bombers à Winnipeg. Ils poursuivent leur route vers la défense de leur titre, cette fois en allant affronter les Elks à Edmonton. Pour l’occasion, Guillaume Lefrançois sera à l’analyse.

Pour regarder : vendredi dès 21 h à RDS

La fin de la pause pour le CFM

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Samuel Piette

Le CF Montréal est en relâche en raison de la pause internationale qui a vu notamment Samuel Piette et Mathieu Choinière mouiller le maillot canadien de l’autre côté de l’Atlantique. L’action reprend en bleu samedi prochain, au stade Saputo, contre le Real Salt Lake. Après trois matchs sans défaite, le CFM a-t-il bel et bien repris ses bonnes habitudes ? Jean-François Téotonio sera sur place pour l’analyse du match.

Pour regarder : samedi dès 19 h 30 sur Apple TV – MLS Season Pass