Espérant doubler le nombre de participants, le promoteur du Marathon Bénéva de Montréal, Courons Montréal, vient de faire l’acquisition du 21K, un demi-marathon qui se tient annuellement au mois d’avril au parc Jean-Drapeau.

« Je crois que le Marathon de Montréal se doit d’avoir des tentacules plus larges dans le calendrier », explique Sébastien Arsenault, PDG de Courons Montréal, qui organise ce rendez-vous sportif depuis 2020.

Le marathon se déroule chaque année au mois de septembre. « Pour la plupart des coureurs, coureuses du Québec, le marathon de Montréal c’est le petit point de couleur qu’ils vont mettre comme objectif de l’année. On voulait offrir une autre expérience, celle de démarrer la saison », explique-t-il.

Accueillir plus de coureurs

M. Arsenault et son équipe espèrent augmenter progressivement la capacité d’accueil des participants au cours des prochaines années. Pour 2025, l’objectif est d’accueillir un maximum de 7500 coureurs. « C’est à peu près une augmentation de 50 % sur la version qu’on vient d’avoir en 2024 », précise-t-il.

Mis à part l’augmentation du taux de participants, les habitués du 21K de Montréal ne remarqueront presque aucun changement. L’édition 2025 se déroulera comme d’habitude, au parc Jean-Drapeau et le trajet restera le même.

« C’est un évènement qui était déjà très apprécié, donc on ne va pas réinventer la roue. On prévoit quelques modifications, mais mineures », affirme M. Arsenault.

D’ici 2026, Courons Montréal souhaite étendre l’évènement sur deux jours ou plus et accueillir plus de 10 000 adeptes de la course à pied. Les amateurs de course pourront également prendre part aux épreuves de 10 km ou de 5 km.

Courons Montréal envisage d’autres changements quant au coût des inscriptions, donc la possibilité de s’inscrire à plusieurs courses pour un tarif réduit.

