Pour moi, le grand gagnant, et de loin, c’est le football australien ou Australian Rules Football. J’ai de nombreuses fois regardé ce sport à la télévision et j’avais beaucoup de difficulté à le comprendre. J’ai assisté à un match des Swans à Sydney et dès que je suis arrivé dans le stade, j’ai compris. La télévision peut difficilement montrer la totalité du terrain tant il est grand. Si elle montrait le terrain dans son entièreté, on manquerait l’action tant les joueurs sont petits à une telle échelle. Ajoutez à cela une foule enthousiaste de plus de 80 000 personnes et vous avez tous les ingrédients pour une sortie enlevante.