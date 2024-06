L’athlète en fauteuil Anthony Bouchard a conclu son séjour suisse de belle façon, dimanche, au Memorial Daniela Jutzeler, une compétition de para-athlétisme présentée à Nottwil. Le Québécois s’est classé deuxième au 400 mètres et troisième au 100 mètres de la catégorie T52.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

Au 400 mètres, l’athlète de 31 ans a parcouru son tour de piste en un temps de 1 minute 1,66 seconde. Il pulvérise du même coup son record personnel de 1 minute 2,15 secondes réalisé deux jours plus tôt au Grand Prix de Nottwil, épreuve qui avait été remportée par le Japonais Sato Tomoki qui s’est à nouveau imposé dimanche (54,54 secondes).

« Je me suis dit que je ferais la course en contrôle, sans essayer de me brûler, car j’avais un 100 m plus tard en après-midi. Un coup parti, ça allait bien et j’ai gardé ma vitesse jusqu’à la fin. Je pense que j’ai exécuté la meilleure course possible avec ma forme du moment. C’est une belle représentation d’où j’en suis rendu dans mon entraînement. »

À son autre course du jour, le 100 mètres, Bouchard a été le troisième plus rapide grâce à son temps de 17,34 secondes, devançant son plus proche rival, le Britannique Marcus Perrineau Daley de 4 centièmes de seconde.

L’or est allé au Suisse Fabian Blum (16,96 s) et l’argent à Sato Tomoki (16,99 s).

« Pour être honnête, je pensais faire un petit peu mieux que ça. Probablement que la fatigue accumulée au 400 mètres du matin ne m’a pas aidé. L’exécution était bonne, sauf que c’est ce qui me restait comme énergie », a poursuivi Bouchard, encouragé d’avoir eu un meilleur temps de réaction au départ qu’à son 100 m de samedi. « Je suis capable de constamment répéter des 17,20 s – 17,30 s. »

Vendredi et samedi au Grand Prix de Nottwil, l’athlète de Québec avait signé une troisième place au 400 mètres et une deuxième au 100 mètres.

Antony Bouchard a commencé à pratiquer la course en fauteuil roulant au tournant des années 2020. L’an dernier, il a pris part à deux finales aux Championnats du monde et sa fulgurante progression sur la scène internationale ne semble pas vouloir ralentir à l’aube d’une éventuelle première participation aux Jeux paralympiques.

« C’est sûr que si je prends le temps d’y penser, ça me surprend un peu, mais tout s’enchaîne et je n’ai pas vraiment le temps de m’asseoir et de regarder ça. Ça ne peut jamais aller trop vite », laisse-t-il tomber, alors qu’on devine un sourire en coin sur son visage.

L’athlète mettra le cap sur Paris pour participer à une dernière compétition européenne avant la tenue des Sélections paralympiques canadiennes qui auront lieu au Complexe sportif Claude-Robillard à la fin du mois.