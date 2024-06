(Montréal) C’est devenu une habitude pour l’athlète en fauteuil roulant Anthony Bouchard. Le Québécois a obtenu un podium au 400 m T52 vendredi, au Grand Prix de Nottwil, grâce à un record personnel sur la distance.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Bouchard a décroché la médaille de bronze en Suisse, comme il l’avait fait en novembre aux Jeux parapanaméricains de Santiago. Il avait alors abaissé sa marque des Championnats du monde par 1,08 seconde.

Vendredi, il a retranché une autre seconde au chrono qu’il avait signé sept mois plus tôt.

« Mon but en arrivant en Suisse était juste d’améliorer mon temps. Je me concentre surtout sur le 100 m en ce moment. Mon entraîneure m’a juste dit de faire de mon mieux pour avoir une meilleure idée d’où on se trouvait. La course s’est vraiment bien passée, je suis satisfait de ma performance ! » a partagé Anthony Bouchard à Sportcom.

Son temps de 1 min 3,20 s l’a placé au troisième rang de la finale, tout juste devant le Colombien Christian Torres, médaillé d’argent à Santiago. Les Japonais Tomoki Sato (56,08 s) et Tomoya Ito (59,69 s) ont réussi le doublé.

Bouchard ne cache pas que l’absence de certains compétiteurs réduit l’importance qu’il accordait au podium de vendredi.

« Finir sur le podium est plus ou moins représentatif ici, puisqu’il manque plusieurs athlètes. Je regarde plus mon chrono que la médaille ! Mon but était surtout de m’améliorer, parce que je n’ai pas fait beaucoup de 400 m depuis le début de la saison. L’entraînement se passe bien, mais on ne sait jamais où en est la forme avant de faire une vraie course », a ajouté celui qui vise une première participation aux Jeux paralympiques cet été.

Il avait abordé l’épreuve des Jeux parapanaméricains de la même façon à l’automne, sans avoir trop d’attentes.

« Je pense que c’est la bonne approche à avoir ! » a-t-il conclu.

Le médaillé de bronze sera de retour samedi pour l’épreuve du 100 m.