Maxime Dufour-Lapointe et Bruny Surin se joignent à la commission OLY

(Montréal) Deux Québécois se sont joints mardi à la commission OLY Canada, a annoncé mardi le Comité olympique canadien.

La Presse Canadienne

L’ex-skieuse acrobatique Maxime Dufour-Lapointe a été élue, tandis que le champion olympique Bruny Surin a été nommé par la commission.

Ces deux Québécois seront accompagnés au sein de la commission OLY Canada de la rameuse ontarienne Jennifer Walinga, qui fut également élue.

Dufour-Lapointe a fait ses débuts olympiques aux Jeux de Sotchi 2014 dans l’épreuve féminine des bosses. Avec ses sœurs Justine et Chloé, elle formait le troisième trio de sœurs à participer à la même épreuve individuelle aux Jeux d’hiver.

« Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir été élue à la Commission OLY Canada. Les valeurs olympiques me sont très chères et je les porte près de mon cœur. C’est donc un mandat très honorable de pouvoir faire rayonner les valeurs du mouvement olympique grâce à cette position, tout en mobilisant l’implication de notre belle communauté d’Olympiens, actifs ou retraités », a déclaré Dufour-Lapointe par voie de communiqué.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le champion olympique Bruny Surin

Pour sa part, Surin a remporté l’or aux JO d’Atlanta en 1996 au sein de l’équipe canadienne du relais 4×100 m. Il est actuellement le chef de mission d’Équipe Canada pour les Jeux de Paris cet été.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir été nommé membre de la Commission OLY Canada. Je suis honoré de pouvoir représenter les Olympiens d’Équipe Canada et de contribuer à élever le statut d’Olympien au-delà de la compétition, tout en rapprochant le mouvement olympique de la société canadienne », a résumé Surin.

Conformément aux exigences en matière de gouvernance du Comité international olympique et de l’Association mondiale des Olympiens, la commission OLY Canada du COC représente les Olympiens actifs et retraités d’Équipe Canada en soutenant les programmes d’OLY Canada et en habilitant la communauté des Olympiens d’Équipe Canada à propager l’esprit de l’olympisme d’un bout à l’autre du pays.

De son côté, la commission des athlètes du COC représente les athlètes au sein du conseil d’administration du COC. Les membres présentent et défendent aussi le point de vue des athlètes olympiques canadiens au sein du COC.

À la suite de l’élection et à la nomination des nouveaux membres, les membres de la commission OLY Canada pour le mandat en cours sont Claire Carver-Dias (natation artistique), David Calder (aviron), Christine Nesbitt (patinage de vitesse longue piste), Maxime Dufour-Lapointe, Walinga, Mercedes Nicoll (surf des neiges), Bruny Surin et Sandra Sassine (escrime).