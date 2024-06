Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Soumettez vos questions

Le contrat de Shea Weber

Quand un joueur comme Shea Weber voit son contrat échangé après sa « retraite », est-ce qu’il doit se présenter à l’aréna de sa nouvelle équipe occasionnellement, comme lors des camps d’entraînement ? Est-ce que Weber devra aller à Salt Lake City, nouveau domicile des Coyotes, pour faire des tests médicaux ?

Jonathan Bergeron

Réponse de Mathias Brunet

Après vérification auprès du gestionnaire d’un club de la LNH, les blessés à long terme ne sont pas tenus de se présenter au camp d’entraînement, mais doivent se soumettre à des examens médicaux pour confirmer leur invalidité. L’équipe en question n’a jamais vu sur place son blessé à long terme. Certaines organisations pourraient néanmoins demander au joueur de se présenter, d’autres de soumettre un rapport médical.

Rester « coincé » sur la glace

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Rangers de New York tentent de reprendre le contrôle de la rondelle, en zone défensive.

Comme on change de côté à chaque période, je comprends que pendant la deuxième période, les zones défensives des équipes sont plus loin de leur banc respectif. Mais ce n’est que depuis deux ou trois ans qu’on voit très régulièrement des joueurs « coincés » sur la glace plus de deux minutes, ne pouvant pas retourner au banc. Il s’est passé quoi exactement ?

Gilles Verreault

Réponse de Richard Labbé

Il n’y a probablement pas de réponse simple, mais on peut en avancer quelques-unes, sans doute. D’abord, jadis, le temps de jeu de chaque présence n’était pas calculé à la seconde près comme maintenant, de sorte que les joueurs qui passaient trop de temps sur la patinoire se faisaient sans doute moins remarquer. Ensuite, avec l’émergence des schémas offensifs axés sur la possession de rondelle et l’échec avant agressif, il est possible de présumer que les joueurs en défense peuvent être « coincés » plus longtemps dans leur territoire.

Repêcher et échanger la même journée

PHOTO BEN MARGOT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Antawn Jamison, des Warriors de Golden State, contre Vince Carter, des Raptors de Toronto, en novembre 2001

Un club de la LNH peut-il repêcher un joueur et l’échanger la même journée ? Par exemple : les Blackhawks de Chicago repêchent Ivan Demidov et l’échangent sur-le-champ au Canadien contre le cinquième choix.

François Pelland

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Oui, c’est tout à fait possible, mais inusité. Au hockey, on s’échangera des choix au repêchage avant de sélectionner un joueur spécifique, et non après. C’est plus commun dans la NBA. Le cas le plus célèbre est sans doute celui d’Antawn Jamison et de Vince Carter, échangés l’un pour l’autre en 1998 après avoir été repêchés, respectivement, par les Raptors de Toronto et les Warriors de Golden State. Les deux ont échangé leurs casquettes directement sur la scène.

Le meilleur joueur possible au repêchage ?

PHOTO STEVE ROBERTS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’ailier des Predators de Nashville Michael McCarron après l’élimination de son équipe par les Canucks de Vancouver

Au repêchage de la LNH, les directeurs généraux affirment presque toujours qu’ils sélectionneront le meilleur joueur disponible, peu importe sa position, lorsque ce sera leur tour. Cela me semble illogique. Si le meilleur joueur est un défenseur et qu’une équipe est bien nantie à cette position, mais en manque d’attaquants, ne vaudrait-il pas mieux combler ce besoin ?

Jean Dufresne

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Vous mettez le doigt sur les deux visions qui s’opposent : repêcher le meilleur joueur disponible ou en fonction de besoins internes. Il n’y a pas de réponse absolue à ce dilemme. D’une manière générale, plus une équipe repêchera tôt au premier tour, plus elle sera en mesure de combler un besoin. Le Canadien, par exemple, a déjà ouvert son jeu : à talent égal, on cherchera un attaquant au repêchage 2024, puisque la banque de défenseurs est garnie. Mais l’attaquant disponible à leur rang de sélection (5e) doit être suffisamment bon pour qu’aux yeux des dirigeants du club, il soit incontournable. Plus on repêche loin au premier tour, plus il est hasardeux de chercher un profil spécifique. Pensez à Michael McCarron, sélectionné au 25e rang par le CH en 2013 après que l’équipe eut été dominée physiquement en séries éliminatoires. Ça n’a pas exactement bien fini.

Les règles de la loterie du repêchage

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Repêchage de la Ligue nationale de hockey à Nashville, le 29 juin 2023

Pouvez-vous nous rappeler les règles empêchant les équipes de gagner la loterie préalable au repêchage de la LNH plus de deux fois en cinq ans ?

François Paquin

Réponse de Simon-Olivier Lorange

En 2022, la Ligue a ajouté deux nouvelles règles sur la loterie. D’abord, une équipe ne peut plus « avancer » de plus de 10 rangs – les Rangers, en 2020, avaient gagné 11 places pour remporter le tout premier choix. Ensuite, une équipe ne peut plus avancer au repêchage plus de deux fois dans une fenêtre de cinq ans. Notez la subtilité : il n’est pas nécessairement question de « gagner » la loterie, mais bien d’« avancer », ce qui présume qu’une équipe a remporté un des deux tirages d’une loterie donnée, sans nécessairement obtenir le premier choix au total. Ce règlement, par la bande, favorise l’équipe qui a terminé au tout dernier rang du classement général, puisqu’elle ne peut pas « avancer ». Sur le plan strictement théorique, une équipe pourrait donc finir dernière et repêcher première année après année, sans jamais être pénalisée.