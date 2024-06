Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Balado Sortie de zone, épisode 62

L’épisode 62 de la balado Sortie de zone paraîtra sur toutes les plateformes ce lundi en soirée. Et ce ne sont pas les sujets qui manqueront. Dans un premier temps, c’est cette semaine que se mettra en branle la finale de la Coupe Stanley, avec la journée des médias vendredi et le premier match samedi. Richard Labbé sera sur place. Pendant ce temps, Guillaume Lefrançois sera à Buffalo – la perle du Nord, comme il se plaît à la surnommer – pour rencontrer les plus beaux espoirs du hockey lors du camp d’évaluation annuel. Bref, une grosse semaine de hockey.

Pour écouter : Spotify, Google Balado, Apple Podcast et toutes les plateformes de La Presse et du 98,5.

Le grand cirque de la F1 à Montréal

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Max Verstappen, de l’écurie Red Bull, au Grand Prix du Canada en 2023

Les amateurs de Formule 1 – et notre journaliste Katherine Harvey-Pinard – sont en liesse : la F1 débarque à Montréal. Comme toujours, vous pourrez suivre les essais libres vendredi, les qualifications samedi et la course dimanche, à travers les yeux et les oreilles de notre équipe sur le terrain. Katherine sera secondée de Simon-Olivier Lorange et d’Alexandre Pratt pour raconter les évènements de la semaine, tandis que Dominick Gravel et Olivier Jean vous transmettront leurs plus spectaculaires photos de l’action sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Pour regarder :

Qualifications : dès 15 h 30 samedi à RDS

Course : dès 13 h 30 dimanche à RDS

Le clasico Canada – France

PHOTO CATHERINE STEENKESTE, ARCHIVES REUTERS Kylian Mbappé

Certains diront que c’est un peu fort de qualifier de clasico un affrontement inédit depuis 38 ans, mais nous ne faisons pas partie de ces gens. L’équipe canadienne masculine de soccer sera à Bordeaux dimanche pour y affronter la France, deuxième au classement mondial. La France se prépare pour l’Euro – qui débute le 14 juin – et le Canada se prépare pour la Copa America – qui débute le 20 juin. Ce sera votre chance unique de voir Samuel Piette et Mathieu Choinière affronter Kylian Mbappé !

Pour regarder : dimanche à 15 h 15 sur OneSoccer

La deuxième semaine à Roland-Garros

PHOTO STEPHANIE LECOCQ, REUTERS Iga Świątek

C’est vrai, Rafael Nadal a été éliminé rapidement à Roland-Garros. C’est vrai aussi que tous les Canadiens ont été éliminés des compétitions en simple sur l’ocre parisien. Mais le Grand Chelem français n’en demeure pas moins l’une des plus fabuleuses compétitions au monde. C’est le début de la deuxième semaine, avec encore Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Iga Świątek.

Pour regarder : sur toutes les plateformes de RDS toute la semaine