L’équipe nationale féminine a complété la deuxième semaine de la Ligue des nations avec un gain en trois manches de 25-15, 25-12 et 25-18 contre la Corée du Sud, dimanche, du côté d’Arlington, au Texas. Avec quatre rencontres à disputer avant la phase éliminatoire, la formation de Shannon Winzer se retrouve en bonne posture en vue d’une qualification olympique pour les Jeux de Paris.

Vaincues 3-1 (22-25, 25-21, 24-26 et 20-25) par les Serbes vendredi soir, les Canadiennes ont rebondi de belle manière 48 heures plus tard en blanchissant les Sud-Coréennes. Elles ont ainsi signé une cinquième victoire en huit sorties depuis le début de l’évènement pour consolider leur sixième place provisoire au classement de la Ligue des nations.

« Il n’y a pas de match facile ! Contre la Corée du Sud, nous voulions mettre de la pression avec nos services, travailler sur la propreté de nos contres et faire en sorte que nos attaquantes varient leurs frappes au niveau des angles et des types d’attaques. Plus important encore, nous voulions nous rappeler de nous amuser sur le terrain. Je crois que nous avons fait du très bon travail et que nous pouvons bâtir sur cette confiance en vue d’une troisième semaine très importante », a commenté l’entraîneure Shannon Winzer après la victoire.

Plus tôt cette semaine, l’équipe canadienne, qui compte la Québécoise Vicky Savard parmi ses rangs, avait encaissé une défaite de 3-1 (22-25,17-25, 25-23 et 20-25) contre les États-Unis, avant de l’emporter 3-0 (25-20, 25-25 et 25-22) contre l’Allemagne.

La Ligue des nations 2024 revêt une importance capitale pour les volleyeuses de l’unifolié qui devront terminer la compétition parmi les cinq meilleures équipes non qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris afin de confirmer leur place pour le grand rendez-vous estival.

Pour l’heure, les Canadiennes sont devancées par les Polonaises (8-0), les Brésiliennes (8-0), les Italiennes (6-2), les Japonaises (6-2) et les Turques (6-2).

Du lot, seules les Italiennes et les Japonaises n’ont toujours pas assuré leur qualification olympique.

Le Canada affrontera d’ailleurs ces deux formations lors de la troisième et dernière semaine de la phase préliminaire qui s’amorcera le 11 juin, à Fukuoka, au Japon. Des rencontres contre les Pays-Bas et la France seront aussi à l’horaire pour cette séquence déterminante.

Notons que la prochaine semaine sera consacrée aux activités du côté masculin. Nicholas Hoag et ses coéquipiers de l’équipe nationale masculine disputeront d’ailleurs quatre matchs du côté d’Ottawa. Ils feront face aux Cubains, aux Argentins, aux Américains et aux Serbes.