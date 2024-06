La rubrique où les journalistes des Sports répondent à une question dans le plaisir.

Simon-Olivier Lorange

Deux raisons expliquent principalement pourquoi je ne passe pas mes dimanches devant la télé à regarder des matchs de la NFL. D’abord, parce qu’en couvrant notre bon Canadien de septembre à avril, j’essaie de donner la priorité à ma vie familiale dès qu’une fraction de mes week-ends se libère. Ensuite, tout simplement parce que ça ne me tente pas. J’aime bien le football, mais je m’intéresse peu au quotidien de ses ligues, si bien que quelques minutes d’un match des Chiefs, des Alouettes ou des Carabins me suffisent amplement. Qu’à cela ne tienne, dès que j’ai l’occasion de voir un match en personne, je dis oui. Je garde des souvenirs impérissables de soirées glaciales au stade de l’Université de Sherbrooke à encourager le Vert & Or. J’ai adoré ma courte affectation à la couverture des Alouettes, il y a plusieurs années. J’ai été saisi par l’immensité du Neyland Stadium, à l’Université du Tennessee, à Knoxville. Et un match des Bears, au somptueux Soldier Field de Chicago, sous un soleil étonnamment chaud pour un 1er novembre, demeure l’une de mes plus belles expériences de sport en voyage. Pour l’ambiance, peu importe le calibre, et pour la démesure, quand il est question de NCAA ou de NFL, ce n’est jamais vraiment plate, même quand c’est un peu plate. Et comme pour le baseball et le soccer extérieur, assister à un match dehors, ça demeure unique.

Richard Labbé

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Match de baseball au stade des Giants de San Francisco, lundi dernier

La réponse la plus évidente serait probablement le soccer intérieur, qui donne une vue beaucoup plus rapprochée sur l’action et, par conséquent, sur le théâtre qui se déroule sous nos yeux. Mais n’ayant pu assister à un tel spectacle de qualité depuis au moins 20 ans, ma réponse sera alors le baseball. À la télé, ce sport-là est toujours un peu froid et distant, avec la caméra qui se concentre essentiellement sur deux joueurs, le frappeur et le lanceur. Mais sur place, et en particulier dans un endroit agréable comme le stade des Giants à San Francisco ou celui des Cards à St. Louis, c’est une autre affaire, et nul besoin d’être un grand fan de balle pour apprécier la douceur d’une chaude soirée d’été à boire de la bière, à manger des arachides et à s’obstiner avec les amis et amies à savoir si c’est l’album noir de Metallica qui est le meilleur (réponse : non, ce n’est pas celui-là). C’est un peu tout ça qu’on a perdu avec le départ des Expos il y a 20 ans et c’est bien dommage.

Nicholas Richard

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La Coupe du monde de ski acrobatique à Val Saint-Côme

J’ai couvert à deux occasions la Coupe du monde de ski acrobatique de Val Saint-Côme et il faut être sur place pour constater à quel point ce sport est à la fois impressionnant et terrifiant. En arrivant sur place, chaque fois, je suis stupéfait. La piste est tellement à pic. Les bosses sont tellement imposantes. Les stations de saut sont tellement grosses. Les sauts sont tellement hauts. Les manœuvres sont tellement spectaculaires. Aucune retransmission ne peut rendre justice à la vitesse et à la violence de ce sport. Ni même au niveau de risque et de dangerosité auquel se frottent ces athlètes. Je suis un adepte de télévision, surtout quand les reprises de Moi et l’autre passent à ARTV, mais le ski de bosses doit se vivre sur place.

Alexandre Pratt

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Match des Carabins de l’Université de Montréal au CEPSUM

Déjà, le football universitaire est excitant à regarder à la télévision. Sur place ? C’est la totale. Que ce soit au CEPSUM devant 5000 spectateurs, à Québec devant 15 000 personnes ou à Ohio State dans un stade de 100 000 sièges, c’est une expérience sportive formidable, à laquelle la télévision ne rend pas pleinement justice. Si vous en avez l’occasion, essayez un match de soir. Ambiance et plaisir garantis !

Guillaume Lefrançois

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Un gala de lutte féminine à Montréal

On dirait que la question a spécifiquement pour but que je vous vende les bienfaits d’un spectacle de lutte en personne. On peut dire ce qu’on veut sur la lutte dite professionnelle à la télévision et ses histoires sans queue ni tête, ce n’est rien en comparaison avec une expérience en personne. C’est d’autant plus vrai que c’est souvent dans les plus petits spectacles, ces fameux évènements organisés dans des bars, des salles communautaires, que l’on peut vivre la meilleure expérience. C’est la proximité avec les lutteurs, l’interaction avec eux, la chance de crier « plus fort ! » après un coup d’atémi qui ne fait pas assez de bruit, la chance de crier en chœur « one more time » après un bon coup de chaise dans le dos. Et on va se le dire, c’est aussi toute une vitrine pour observer un public bigarré, avec ses habitués comme Christiane, Sylvain et Alain, qui n’en ratent pas un. Pour une trentaine de dollars, il y a de bien pires investissements.

Jean-François Téotonio

PHOTO JEROME BROUILLET, AGENCE FRANCE-PRESSE Le surfeur hawaïen John John Florence en pleine action.

Quiconque a regardé les derniers Jeux olympiques d’été pourra convenir que le surf, à la télé, ça ne le fait pas. Alors aussi bien s’asseoir sur une chaise de plage, boisson froide à la main, les yeux éblouis par le soleil brûlant, mais juste assez ouverts pour observer les téméraires de la vague s’amuser au loin. Santé !

Jean-François Tremblay

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Match du CF Montréal au stade Saputo

Soyons francs, le soccer n’est pas exactement le sport le plus rapide à la télévision. Ce n’est pas le plus rapide dans la vraie vie non plus, diront certains, dont Richard Labbé, mais là n’est pas le point. Le soccer est un sport contemplatif, et l’expérience montréalaise en fait aussi un sport familial. Le billet est accessible financièrement, le stade est magnifique, puis il vient un moment où le soleil se couche derrière le Stade olympique et le temps devient un peu frisquet. Regarder un match à la télé, c’est surtout se priver de vivre une belle soirée avec ses enfants, et au fond, au-delà du résultat sur la pelouse, c’est pas mal tout ce qui compte.