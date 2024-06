Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau

(Markham) La Québécoise Audrey Lamothe a aidé le Canada à gagner trois médailles lors de la dernière journée de compétition de la Coupe du monde de natation artistique, dimanche.

La Presse Canadienne

Lamothe a fait équipe avec la Québécoise Jacqueline Simoneau pour remporter la médaille d’argent à l’épreuve féminine de duo style libre.

Elle a aussi aidé le Canada à mettre la main sur deux médailles par équipe, soit une d’argent dans le programme libre et une de bronze dans le programme acrobatique.

Simoneau, qui a aussi fait partie de l’équipe au programme libre, a décroché six médailles, dont une d’or lors du programme technique en solo, vendredi.

Lamothe et Simoneau ont récolté 246 5501 points en style libre, soit 7,2229 points de moins que les Japonaises Moe Higa et Tomoka Sato. Les Ukrainiennes Maryna Aleksiiva et Vladyslava Aleksiiva ont pris la troisième place (242 1772 points).

Le Canada a amassé 326 2981 points dans l’épreuve par équipe, terminant derrière les États-Unis (341 6208) et devant les Kazakhes (247 6605).

L’Ukraine a triomphé à l’épreuve acrobatique par équipe avec 244, 4834 points. La Chine a pris le deuxième échelon (242 6500) et le Canada a complété le podium (236 3034).

Le Canada a conclu la Coupe du monde avec un sommet de sept médailles, une d’or, cinq d’argent et une de bronze. La Chine, le Kazakhstan et l’Espagne ont terminé au premier rang au chapitre des médailles d’or avec deux.

L’équipe canadienne de natation artistique s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, cet été.