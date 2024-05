Les joueuses de l’équipe canadienne féminine de volleyball sont en mission à la Ligue des nations : elles veulent qualifier le pays pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 1996. Les Canadiennes ont fait un pas dans la bonne direction, elles qui sont au quatrième rang du classement après la première semaine d’activité.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Le Canada doit finir la compétition parmi les cinq meilleures équipes qui n’ont toujours pas obtenu leur billet pour les Jeux olympiques afin de confirmer leur place à Paris. La Pologne, le Brésil et la Chine sont les seules formations à devancer la troupe canadienne jusqu’à maintenant au classement général de la Ligue des nations, et du lot, seules les Chinoises n’ont toujours pas assuré leur qualification olympique.

« Chaque victoire était très importante. En une semaine, on a réussi à atteindre le top 10 mondial, ce qui était notre objectif au bout des trois semaines. On veut continuer à creuser notre avance jusqu’à la fin. Je pense que c’est notre plus beau début en Ligue des nations depuis qu’on y participe. C’est incroyable ! C’est très encourageant pour la suite », a confié la Québécoise Vicky Savard.

En fin de soirée samedi, les Canadiennes affrontaient la Thaïlande dans leur dernier match de la première phase du tournoi à Rio de Janeiro. Même si les Thaïlandaises ne font pas nécessairement partie des équipes à surveiller, Vicky Savard se méfiait de ce duel, finalement remporté en quatre manches par le Canada.

« C’est toujours compliqué d’affronter la Thaïlande parce que c’est une équipe avec une attaque très dynamique et qui a un style différent. Elles sont frustrantes et elles défendent très bien. Il faut être patientes contre elles. Il y avait un peu de fatigue, mais on a vraiment bien géré, je crois. Ça a été une belle victoire d’équipe. »

La troupe de l’entraîneure Shannon Winzer avait amorcé la compétition avec une défaite de 3-1 face aux puissantes Brésiliennes. Au-delà de ce revers, il s’agissait tout de même d’une bonne façon d’amorcer le tournoi.

« C’était un match difficile devant leur foule qui était extrêmement bruyante. Il y avait un peu de nervosité, mais si on les affronte à nouveau plus tard, le résultat pourrait être différent. Ça a été un bon premier match où on les a poussées à la limite à deux reprises et on a aussi été capables d’aller chercher une manche », a commenté Savard.

Le Canada a ensuite enchaîné avec trois victoires consécutives pour conclure la première semaine d’action. Une première en trois manches contre la République dominicaine et une autre en quatre manches contre la Chine avant la victoire contre la Thaïlande samedi. Vicky Savard a d’ailleurs été appelée à venir fermer les livres contre la troupe chinoise, réussissant un as pour clore le débat.

« Les deux victoires en milieu de semaine ont été très importantes. C’est sûr que j’aimerais être partante, mais je comprends mon rôle. Je sais que je peux apporter une certaine stabilité sur le terrain et que je suis aussi capable d’avoir un impact dans les situations cruciales pendant un match. C’était un scénario presque parfait pour moi contre la Chine en fin de rencontre. »

Vicky Savard retient également l’ambiance qui règne au sein de la troupe canadienne. Une des clés du succès de l’équipe.

« On est à notre meilleur quand on a du plaisir. La chimie est très bonne, on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que tout ça fait en sorte qu’on est capables d’aller chercher de belles victoires. Notre préparateur mental nous aide beaucoup, tout le monde est intense dans notre projet. C’est beau à voir », a conclu Savard.

Les Canadiennes amorceront la deuxième phase de la Ligue des nations à Arlington, au Texas, le 28 mai prochain, avec un duel contre les États-Unis. Elles y affronteront ensuite l’Allemagne, la Serbie, ainsi que la Corée du Sud. La troisième et dernière semaine débutera le 11 juin à Fukuoka, au Japon.

Du côté masculin, Nicholas Hoag et ses coéquipiers ont amorcé la compétition avec une victoire de 3-1 (17-25, 25-23, 25-21 et 25-21) face à la Turquie lundi. Ils affronteront la Pologne, la Bulgarie et la Slovénie au cours de la prochaine semaine du côté d’Antalya, en Turquie.