(Montréal) SPORTSQUÉBEC est heureux d’annoncer que dans le cadre de la phase préliminaire du processus de sélection du milieu hôte de la 62e Finale des Jeux du Québec-Hiver 2028, la Ville de Victoriaville a confirmé son intérêt pour recevoir l’évènement. Cette municipalité a soumis la documentation requise avant la date limite du 8 mai et est donc officiellement un milieu candidat.

communique@sportcom.ca Sportcom

« SPORTSQUÉBEC est enchanté d’avoir reçu la candidature de la Ville de Victoriaville pour devenir le milieu hôte de la 62e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2028 », a mentionné Isabelle Ducharme, directrice générale de l’organisation. « Ayant complété le processus de candidature pour recevoir la 60e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2026 et obtenu un très bon résultat, nous sommes convaincus que Victoriaville saura présenter une excellente candidature pour la Finale de 2028 et sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec elle au cours des prochains mois ».

Bien que Victoriaville ait récemment été dans la course pour recevoir la Finale de 2026, elle devra tout de même compléter un processus de sélection afin d’être l’hôte de la 62e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2028. Il est toutefois possible que le processus soit adapté afin de prendre en compte le travail déjà effectué par la Ville de Victoriaville au cours des derniers mois. L’annonce du milieu hôte de la 62e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2028 sera faite au cours des prochains mois.

Les Jeux du Québec, évènement phare pour le développement des athlètes québécois

Depuis maintenant plus de 53 ans, le programme des Jeux du Québec accompagne les jeunes athlètes québécois et demeure une étape importante dans leur développement sportif. La Finale des Jeux du Québec est un évènement multisport qui regroupe une importante communauté. En effet, chaque édition accueille près de 3000 athlètes représentant 19 régions du Québec, 1200 officiels et missionnaires qui les encadrent, ainsi que 2500 bénévoles qui contribuent à la réussite de cet évènement. Les Finales des Jeux du Québec offrent un environnement sain, unique et stimulant à notre relève sportive pour qu’elle puisse s’épanouir et exceller dans son sport en toute sécurité.