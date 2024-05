(Toronto) Summer McIntosh a été la première à poser sa griffe sur le panneau des nageurs qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris. « Sum », a-t-elle écrit après sa victoire inévitable au 400 m libre. L’Ontarienne de 17 ans n’était pas très contente pour autant ; son temps de 3 min 59,06 s l’a laissée sur son appétit, pour ne pas dire mise en beau fusil.

Partie sur les bases du record mondial après 100 mètres, elle n’a pas été en mesure de maintenir la cadence.

« Chaque fois que je nage un 400 m libre, j’apprends un peu plus comment effectuer la course, a-t-elle réagi, le visage fermé. C’est l’une des courses les plus stratégiques en natation. Je ne crois pas que je suis heureuse du temps, mais je sais que je peux aller plus vite. Je vais essayer de continuer de pousser vers Paris. »

McIntosh ne regrettait pas ce départ rapide, même si elle a fini à près de quatre secondes de son record personnel. La représentante des Piranhas de Sarasota s’est néanmoins installée en tête des bilans mondiaux, 7 centièmes devant sa grande rivale australienne Ariarne Titmus.

« C’est toujours bon de partir fort, c’est comme ça que je nage dans la plupart de mes courses, a dit celle qui a terminé quatrième aux JO de Tokyo à l’âge de 14 ans. Maintenant, je dois apprendre à tenir un peu plus en deuxième moitié d’épreuve. »

Celle qui est inscrite à rien de moins que sept courses avait déjà les yeux tournés vers la suite de la compétition.

« C’est super de se qualifier le premier soir et de sceller la question. Je me concentre maintenant sur mon 200 libre demain. » Note à ses rivales : ça pourrait faire mal.