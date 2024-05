Sortie de zone, saison 5 Épisode 59 : Les arbitres et la LNH sont-ils assez sévères ?

Les coups sournois se multiplient dans les séries éliminatoires de la LNH, sans toujours être punis. Les arbitres doivent-ils être plus sévères ? Le comité de discipline doit-il imposer des sanctions plus sévères ? Nos panélistes en débattent avec passion et déplorent entre autres les gestes faits après le coup de sifflet final, comme celui dont a été victime Connor McDavid.