François Gauthier-Drapeau a mis la main sur la deuxième médaille de l’équipe canadienne au Grand Chelem d’Antalya, en Turquie. Le Québécois a été décoré d’argent chez les moins de 81 kg samedi, 24 heures après le triomphe de Christa Deguchi (-57 kg).

Sportcom

Gauthier-Drapeau avait rendez-vous avec le Japonais Takanori Nagase, champion olympique en titre, en grande finale, la première de sa carrière en Grand Chelem. Un adversaire de taille bien connu de son entraîneur Antoine Valois-Fortier, qui l’a affronté à plusieurs occasions comme athlète.

« Ç’a été une finale très serrée ! Un combat qui était à la portée de François et il y a beaucoup de bonnes choses à retenir », a partagé Valois-Fortier.

Classé sixième au monde, François Gauthier-Drapeau a tenté plusieurs attaques dès le début du combat, sans réussir à s’inscrire au pointage. Le judoka de 26 ans a également contré les manœuvres de Nagase et est parvenu à forcer la tenue d’une prolongation. Les deux judokas ont été pénalisés après 2 minutes et 43 secondes de temps supplémentaire. Le Canadien ayant déjà été pénalisé à deux occasions dans ce duel, la séquence est venue mettre fin au combat et a donné la victoire au Japonais.

« Je suis vraiment content de m’être rendu en finale ! Malgré la défaite, je pense que j’ai livré un très bon combat. J’ai suivi le plan de match et ça s’est bien passé. Ça s’est joué de peu », a mentionné François Gauthier-Drapeau.

« C’est vraiment une bonne chose que François ait pu mettre les mains sur Takanori Nagase en compétition, a indiqué Antoine Valois-Fortier. C’était la première fois et ça va nous servir pour la suite. Ce sera un point de repère important en vue des Jeux olympiques. »

Des victoires signées face à Georgi Gramatikov, de la Bulgarie, ainsi qu’à Nurbek Murtozoev, de l’Ouzbékistan, ont permis à François Gauthier-Drapeau de rapidement trouver son rythme dans ce tournoi. Il a eu le dessus sur le Portugais Joao Fernando afin de passer en demi-finale et de se mesurer à l’Italien Antonio Esposito, futur médaillé de bronze.

« J’étais complètement vidé en arrivant en finale ! C’est un gros accomplissement d’avoir gagné ma demi-finale, une étape importante et je sens déjà qu’il y a eu un déclic pour moi. J’ai été plus agressif que dans mes derniers tournois pour aller chercher les projections et ç’a payé », a précisé celui qui, en plus de cette deuxième place obtenue samedi, compte six médailles de bronze en Grand Chelem jusqu’à maintenant.

« Je n’ai aucun doute qu’une fois arrivé au moment important, François sera en mesure de gagner ce combat. Il a obtenu quatre belles victoires et il a dominé tous ses adversaires. C’est une très belle journée pour lui », a ajouté son entraîneur.

Catherine Beauchemin-Pinard s’est quant à elle classée septième des moins de 63 kg La judoka, classée première au monde dans sa catégorie, a amorcé son tournoi du bon pied samedi. Elle a d’abord défait l’Espagnole Sarai Padilla Guerrero avant de l’emporter face à Habibe Afyonlu, de la Turquie.

La médaillée d’or du Grand Chelem de Tbilissi s’est inclinée devant la Croate Katarina Kristo, éventuelle médaillée de bronze, et s’est dirigée vers le repêchage par la suite. Elle a été vaincue par l’Autrichienne Magdalena Krssakova.

« C’était une fin de semaine exigeante à Tbilissi et d’enchaîner deux compétitions comme ça, ce n’était pas facile, a souligné Antoine Valois-Fortier. On savait que c’était une grosse commande, mais elle a quand même fait de très belles choses aujourd’hui. »

De son côté, Arthur Margelidon a combattu dans le tableau des moins de 73 kg Le Montréalais, qui occupe le dixième rang mondial, a perdu son premier affrontement de la journée, où il a été opposé à Abubakr Sherov, du Tadjikistan.

Le Grand Chelem d’Antalya se conclura dimanche. Shady ElNahas et Kyle Reyes seront tous les deux en action chez les moins de 100 kg Louis Krieber Gagnon (-90 kg) et Ana Laura Portuondo-Isasi (+78 kg) seront aussi à surveiller dans leur catégorie respective.