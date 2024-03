Cinq athlètes québécois recevront annuellement 20 000 $ chacun, jusqu’à concurrence de 500 000 $, grâce à un nouveau programme de bourses, a annoncé jeudi la Fondation olympique canadienne.

La Presse Canadienne

Ces cinq athlètes sont le planchiste Éliot Grondin, la céiste Sophia Jensen, la sauteuse Marion Thénault, la boxeuse Tammara Thibeault et le plongeur Nathan Zsombor-Murray.

« On adore ce qu’on fait, puis on le fait avec beaucoup de passion, mais c’est extrêmement exigeant. Il y a beaucoup de contraintes, et en conséquence on vit des moments qui peuvent être très stressants. Réduire le stress financier nous enlève un poids énorme. On peut se concentrer sur ce qu’on aime, soit pratiquer notre sport le plus possible », a déclaré Thénault par voie de communiqué.

Le programme, mis sur pied grâce à un donateur qui souhaite demeurer anonyme, est conçu pour offrir un soutien financier aux athlètes du Québec et vise à les aider à compenser les coûts accrus de l’entraînement et de la compétition, alors qu’ils aspirent à représenter le Canada aux Jeux d’été de Paris en 2024, et à ceux d’hiver de Milan-Cortina d’Ampezzo en 2026, et au-delà.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Eliot Grondin

« Le Québec possède une grande tradition sportive et olympique, et il y a plusieurs athlètes inspirants de cette province qui font partie d’Équipe Canada, a rappelé Eric Myles, chef du sport du Comité olympique canadien. Nous sommes très reconnaissants envers ce donateur qui croit au sport et comprend que son soutien fera une énorme différence dans le parcours des athlètes québécois vers les Jeux olympiques. »

Les lauréats recevront 20 000 $ par année, et ce montant sera renouvelable pour une période maximale de cinq ans. Le programme est ouvert aux athlètes d’hiver et d’été.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir les athlètes québécois grâce à ce généreux investissement », a expliqué Jacqueline Ryan, chef de la direction de la Fondation olympique canadienne et chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien.

« Malgré nos meilleurs efforts, les athlètes n’ont pas toujours toutes les ressources dont ils ont besoin pour concourir au plus haut niveau. Les dons comme celui-ci donnent accès aux ressources nécessaires pour les propulser au-delà de la ligne d’arrivée », a ajouté Ryan.

Les cinq premiers athlètes ont été sélectionnés en fonction de leur dévouement à atteindre l’excellence de haute performance, de leur participation antérieure aux Jeux olympiques, de leur potentiel olympique et de l’incidence que cette bourse aura sur la capacité financière de l’athlète à participer à des compétitions sur la scène mondiale.

La Fondation olympique canadienne est l’organisme philanthropique du Comité olympique canadien, avec lequel elle partage l’objectif de transformer le Canada par le pouvoir du sport. Les dons à la Fondation profitent directement aux athlètes d’Équipe Canada à toutes les étapes de leurs parcours olympiques et aux services de haute performance qui les soutiennent.