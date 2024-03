(Montréal) Les Canadiens Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens ont pris le cinquième rang de l’épreuve synchronisée à la plateforme de 10 mètres à la Coupe du monde de plongeon, dimanche au Parc olympique de Montréal.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, et Wiens, de Pike Lake, en Saskatchewan, avaient aussi terminé en cinquième position aux récents Mondiaux aquatiques à Doha. Cette performance a confirmé leur participation à cette épreuve aux Jeux olympiques de Paris, cet été.

Dimanche, ils occupaient le deuxième rang après le quatrième de leurs six plongeons, même si Wiens venait de légèrement rater son saut.

Les deux derniers plongeons de Zsombor-Murray et Wiens avaient des degrés de difficulté plus faibles et leurs rivaux en ont profité pour les dépasser avec des sauts plus relevés.

« C’est sûr que nous sommes un peu déçus, a reconnu Zsombor-Murray. Nous étions très proches d’une médaille. J’ai très bien fait et je suis très fier de ma performance, mais je sais que lui [Wiens], il est déçu avec son quatrième plongeon. Il est capable de mieux le faire. »

Zsombor-Murray et Wiens ont terminé la compétition avec 409,95 points.

Les Chinois Junjie Lian et Hao Yang ont dominé l’épreuve avec une récolte de 457,23 points. Ils ont été accompagnés sur le podium par les Mexicains Kevin Berlin Reyes et Randal Willars Valdez (428,97) et les Britanniques Noah Williams et Thomas Daley (417,93).

« Ça nous aiderait d’avoir un autre plongeon avec un degré de difficulté plus élevé, a reconnu Zsombor-Murray. Mais si tous nos plongeons dans cette liste sont réussis, nous sommes capables de gagner une médaille. »

Plus tard dimanche, on présentait aussi les finales des épreuves individuelles masculine au tremplin de 3 mètres et féminine à la plateforme de 10 mètres.

En début de journée, Aimee Wilson et Margo Erlam, toutes deux de Calgary, ont terminé en quatrième position à l’épreuve synchronisée au tremplin de 3 mètres. Elles ont obtenu 285,90 points pour leurs cinq sauts.

Les Chinoises Yiwen Chen et Yani Chang ont triomphé grâce à une récolte de 329,40 points. Les Américaines Kassidy Cook et Sarah Bacon (312,60) ont obtenu l’argent et les Australiennes Maddison Kenney et Anabelle Smith (297,60), le bronze.