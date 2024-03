(Montréal) Les Canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont terminé au pied du podium à l’épreuve synchronisée à la plateforme de 10 mètres, samedi, à la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

McKay, une Montréalaise d’adoption, et Miller, d’Ottawa, étaient en position de podium jusqu’à leur quatrième de cinq sauts. Elles ont alors glissé au cinquième rang, avant de remonter au quatrième rang grâce à leur dernier plongeon.

« Ce sont des émotions mitigées. Nous avons réussi quatre très bons plongeons, […] et j’en ai raté un, a souligné McKay, la plus expérimentée du duo à 24 ans. C’est frustrant et je peux analyser mon saut. C’est comme ça le plongeon, ça ne se passe pas toujours comme vous l’espérez. »

Les Canadiennes ont récolté un total de 287,91 points.

Le quatrième saut fatidique tenté par McKay et Miller était un triple périlleux et demi arrière en position groupée. Il s’agit du saut avec le degré de difficulté le plus élevé tenté par les plongeuses durant la compétition.

« Il est difficile, mais nous pouvons le réussir, a insisté McKay. Et je suis fière d’avoir réussi un bon dernier saut par la suite, malgré les sensations pas très positives. »

Les Chinoises Yuxi Chen et Hongchan Quan ont dominé la compétition avec une récolte de 368,82 points. Elles ont été accompagnées sur le podium par les Britanniques Andrea Spendolini Sirieix et Lois Toulson (301,14) et les Mexicaines Gabriela Agundez Garcia et Alejandra Orozco Loza (297,84).

Plus tard samedi, on présentait également les finales des épreuves individuelles féminine au tremplin de 3 mètres et masculine à la plateforme de 10 mètres.

En début de journée, les Chinois Daoyi Long et Zongyuan Wang ont gagné l’épreuve synchronisée masculine au tremplin de 3 mètres, devant les Britanniques Anthony Harding et Jack Laugher et les Mexicains Rodrigo Diego Lopez et Osmar Olvera Ibarra. Aucun Canadien ne participait à cette épreuve.