Paris 2024 Emmanuel Macron inaugure le Village olympique et salue « l’aventure d’un siècle »

(Paris) « L’aventure d’un siècle » : Emmanuel Macron a salué la réalisation « dans un temps record » du Village olympique des Jeux de Paris, inauguré jeudi à Saint-Denis et capable d’accueillir plus de 14 000 athlètes, ainsi que son « exemplarité sociale et environnementale ».