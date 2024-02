Boxe Erik Bazinyan affrontera Shakeel Phinn en attendant Mungia, Pacheco, Canelo…

(Montréal) « Pour l’honneur ». C’est le nom donné au gala du 11 avril prochain par Eye of the Tiger Management, dont la finale sera assurée par le duel de super-moyens entre Erik Bazinyan et Shakeel Phinn. On pourrait aussi penser que c’est tout ce que Bazinyan a à gagner dans ce combat, alors qu’il a tout à perdre.