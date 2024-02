(Montréal) Les Championnats du monde des sports aquatiques tirent à leur fin, mais tout est encore à jouer pour les poloïstes canadiennes. Malgré leur défaite de 10-8 subie contre l’Australie dans le match de classement des places 5 à 8 mercredi, elles sont toujours dans la course pour s’envoler vers les Jeux olympiques de Paris.

Après son revers, le sort du Canada dépendait de la rencontre entre l’Italie et les Pays-Bas. Les Néerlandaises ont en quelque sorte sauvé la peau de la troupe de David Paradelo en l’emportant 10-5 pour provoquer un duel de la dernière chance entre le Canada et l’Italie.

« Je n’ai pas regardé la game, car j’étais trop impatiente de voir le résultat. Dépendre d’une partie pour une qualification olympique, ce n’est pas optimal ni agréable », a mentionné la Québécoise Axelle Crevier, en faisant référence au match Italie contre les Pays-Bas.

Sans se faire de cachettes, le prochain match est loin d’être dans la poche pour les Canadiennes qui se sont inclinées 12-8 contre cette même formation italienne, jeudi dernier.

« C’est notre game la plus importante, je pense. Si on met la même intensité et qu’on peaufine quelques trucs, on va avoir une victoire », a poursuivi Crevier, toujours confiante au terme de la partie contre l’Australie.

En d’autres mots, l’équipe canadienne sait exactement ce qu’elle doit faire pour vaincre les Italiennes qui avaient été décorées de bronze l’été dernier, lors des mondiaux aquatiques de Fukuoka, au Japon.

« On a maintenant l’opportunité d’aller à la dernière game et de jouer contre l’équipe qui est aussi en qualification olympique. Je pense que c’est ce qui est le plus juste dans toute cette [histoire] », a mentionné l’entraîneur en chef, David Paradelo, rempli d’espoir pour cette rencontre qui aura lieu vendredi.

Un match empreint d’intensité

D’entrée de jeu mercredi, ce sont les Australiennes qui ont pris possession du ballon, marquant le premier but après un peu plus d’une minute de jeu. Les deux équipes se sont ensuite échangé l’avance à quelques reprises pour se retrouver à égalité 3-3 à la demie.

Puis, les Canadiennes sont parvenues à prendre les devants 6-5, mais un quatrième quart plus difficile est venu mettre fin à leurs espoirs de filer avec la rencontre et de mettre la pression sur l’Italie.

« On a eu une bonne partie aujourd’hui (mercredi). On a travaillé de façon très intense et on a été très discipliné. On a eu un petit moment en début de quatrième où on a perdu un peu de discipline et on a souffert à cause de ça », a analysé Paradelo, soulignant au passage la ténacité de ses protégées.

« Les filles ont donné tout leur cœur et elles ont travaillé jusqu’à la dernière possession pour revenir et essayer d’égaliser le match ! »

Serena Browne (1), Verica Bakoc (2) Emma Wright (3), Kindred Paul (1) et Élyse Lemay-Lavoie (1) ont marqué pour l’unifolié, qui compte aussi sur les services de Shea La Roche et de Clara Vulpisi dans la capitale du Qatar.

Ce match étant maintenant chose du passé, les Canadiennes se tournent pleinement vers leur prochaine et dernière partie qui déterminera leur sort en vue des Jeux olympiques de Paris.

« Finalement, nous avons notre dernière chance contre un adversaire à la même position que nous. Ce sera une partie très haute en émotions. Nous serons prêtes et peu importe ce qui se passera, l’équipe donnera tout ce qu’elle a », a conclu Axelle Crevier.