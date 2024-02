Sarah Fournier « La natation m’a sauvé la vie »

En février 2012, Sarah Fournier et Katerine Savard représentaient le club de natation CSQ aux championnats nationaux de l’Est, à Gatineau. Gagnante de six médailles, la première avait été choisie meilleure nageuse de 15 ans et moins. Auteure d’un balayage des trois épreuves de papillon, la seconde avait décroché le même titre chez les 16 ans et plus.