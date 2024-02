L’émotion était sans égale vendredi pour l’équipe canadienne de natation artistique. Main dans la main et larmes de joie au visage, les genoux des nageuses ont tous flanché lorsqu’elles ont vu sur le tableau indicateur qu’elles obtenaient officiellement leur laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris.

India Lafond Sportcom

Les membres de la formation canadienne ont confirmé leur participation olympique au terme du programme libre des Championnats du monde des sports aquatiques présentés à Doha, au Qatar. La place de Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe s’est également concrétisée.

« C’est un petit peu irréel. On dirait que ce n’est pas arrivé, mais je sais que ça l’est ! Quand je vois des photos et des vidéos que les gens envoient ou même quand je reçois des messages, je repars à pleurer parce qu’on dirait que ce n’est pas encore enregistré (dans ma tête) », a révélé Raphaëlle Plante avant de pousser un petit cri de joie, au bout du fil avec Sportcom.

S’étant classées quatrièmes à l’épreuve acrobatique dimanche et sixièmes du programme technique deux jours plus tard, les Canadiennes devaient arriver prêtes et en confiance au bord de l’eau pour la finale de la routine libre.

L’objectif était clair : leur résultat cumulatif des trois épreuves par équipe (acrobatique, technique et libre) devait demeurer supérieur à celui des Italiennes ou des Ukrainiennes, plus proches poursuivantes après les deux premières routines.

En fait, une fois le programme technique terminé mardi, le Canada affichait un total de 475, 4917 points. L’Italie en avait cumulé 474,1684 et l’Ukraine, 450,0342.

« On avait fait tous les scénarios possibles avant, alors on avait toutes très bien digéré le fait que c’était possible qu’on ne se qualifie pas. »

Aussitôt sorties de l’eau avec un total de 263,3980 points récoltés dans l’épreuve libre, les nageuses de l’équipe canadienne ont dû regarder impatiemment leurs rivales exécuter leur programme à tour de rôle. « Le stress était très à son comble », a souligné Plante, en riant légèrement.

La Québécoise, qui a pris part aux trois épreuves par équipe au Qatar, n’a pas manqué de mentionner que malgré la fierté qu’elle aurait peu importe le résultat, l’attente devant l’écran est ce qui a eu de plus « grugeant » vendredi.

« Puisqu’on a eu une petite déduction sur une de nos acrobaties, on était un peu stressées de voir si l’Ukraine ou l’Italie allait faire le niveau de difficulté qu’elles avaient déclaré », a-t-elle précisé.

L’équipe formée de Sydney Carroll, Florence Tremblay, Scarlett Finn, Laurianne Imbeau, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Olena Verbinska a finalement pris le 7e rang derrière l’Italie (5e avec 282,4312 points), mais devant l’Ukraine (9e avec 233,5229 points).

Après la performance de l’Ukraine, c’est là que ça a vraiment été une bombe explosive de joie, de pleurs, de tout ! Raphaëlle Plante

La Chine a remporté l’or et a du même coup obtenu son billet pour les Jeux olympiques, comme les États-Unis et le Japon, médaillés d’argent et de bronze. L’Espagne et l’Italie sont les deux autres nations à s’être qualifiées pour Paris.