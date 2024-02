PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) L’ancien directeur général des Mets de New York, Billy Eppler, a été suspendu pendant toute la saison 2024, vendredi.

Ronald Blum Associated Press

Eppler a été suspendu par le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, qui a conclu que l’ancien directeur général avait ordonné à l’équipe de falsifier des blessures pour créer de la place dans la formation.

Aucun personnel médical ou sportif des Mets n’a été mentionné dans l’annonce du Baseball majeur.

Manfred a déclaré dans un communiqué qu’Eppler avait dirigé « la falsification délibérée de blessures ; et la soumission associée de documents dans le but d’obtenir des places inappropriées sur la liste des blessés au cours des saisons 2022 et 2023. »

Âgé de 48 ans, Eppler a été directeur général des Mets de novembre 2021 jusqu’à son départ, le 5 octobre dernier, trois jours après que le propriétaire Steven Cohen eut embauché David Stearns comme président des opérations baseball. Eppler a démissionné le jour où l’enquête du Baseball majeur a été rendue publique.

Cohen et l’ancien gérant, Buck Showalter, n’ont pas non plus été mentionnés dans les conclusions publiques de Manfred.

« Les Mets ont été informés de la conclusion de l’enquête du Baseball majeur. Avec la démission de Billy Eppler, le 5 octobre 2023, et avec David Stearns à la tête de l’équipe des opérations de baseball, les Mets considèrent l’affaire close et n’auront aucun autre commentaire », ont indiqué les Mets dans un communiqué.