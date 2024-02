(Montréal) Après deux victoires depuis le début des Championnats du monde des sports aquatiques à Doha, au Qatar, l’équipe féminine canadienne de water-polo a subi une première défaite, jeudi, s’inclinant 12-8 face à l’Italie.

Les Canadiennes ont rapidement pris les devants 2-0 après moins de deux minutes de jeu grâce à des buts d’Hayley McKelvey et d’Axelle Crevier. Les Italiennes sont toutefois revenues rapidement à la charge pour ramener tout le monde à la case départ quelques instants plus tard.

Les deux équipes se sont échangé les buts jusqu’à la fin du quart où le pointage était de 4-4.

L’Italie a pris le contrôle de la rencontre par la suite, creusant l’écart avant la demie et réussissant à conserver son avance jusqu’à la toute fin de la rencontre pour demeurer invaincue à Doha.

« On a bien amorcé la partie, mais les Italiennes ont été décisives à des moments où on ne l’a pas été. Il faut passer à la prochaine partie, notre tournoi n’est pas fini. On va approcher les prochains matchs avec la même attitude. Ça reste un Championnat du monde et une qualification olympique », a commenté Axelle Crevier.

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne David Paradelo abonde dans le même sens que Crevier.

« On avait un bon rythme et du momentum en début de match. Ensuite, il y a eu quelques situations qui nous ont placées en arrière et on a traîné de la patte en désavantage numérique. Les filles se sont quand même bien battues pour essayer de revenir de l’arrière », a indiqué le pilote canadien.

Emma Wright (2), Verica Bakoc (2), Serena Browne (1) et Shae La Roche (1) ont été les autres marqueuses du Canada lors de cette rencontre. La Québécoise Élyse Lemay-Lavoie a été blanchie de la feuille de pointage alors que c’était l’Ontarienne Jessica Gaudreault qui défendait la cage canadienne.

Avec cette défaite, le Canada termine au deuxième rang de son groupe derrière les Italiennes. La troupe de David Paradelo devra disputer un match de huitième de finale face à la Nouvelle-Zélande samedi afin de poursuivre son aventure aux mondiaux.

« On garde la même préparation, on y va une partie à la fois. La Nouvelle-Zélande a affronté de grosses équipes dans son groupe et il faut s’attendre à un gros match. Il faut que les joueuses arrivent prêtes pour cette partie », a conclu Paradelo.

Le Canada devra conclure le tournoi parmi les deux premières équipes qui ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux olympiques s’il veut obtenir son billet pour Paris.