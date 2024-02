(Doha) La Québécoise Jacqueline Simoneau a procuré une première médaille d’or au Canada aux Championnats du monde des sports aquatiques en plus de trois décennies, mardi, lorsqu’elle a triomphé en natation artistique, un sport qu’on appelait jadis la nage synchronisée.

La Presse Canadienne

Simoneau, de Chambly, a obtenu un pointage de 264 8207 points pour sa routine en finale de l’épreuve solo libre aux Mondiaux de Doha, au Qatar. Elle a ainsi surpassé sa rivale grecque Evangelia Platanioti, qui a obtenu 253 2833 points, et la Biélorusse Vasilina Khandoshka (245 1042).

Cette victoire est la première d’une représentante de l’unifolié depuis celle de la Québécoise Sylvie Fréchette, en solo, aux Mondiaux de Perth, en Australie, en 1991.

Il s’agissait de la première médaille d’or de Simoneau en carrière aux Mondiaux aquatiques seniors, et de sa deuxième médaille au total dans cette compétition. Dimanche, l’athlète âgée de 27 ans avait brillé en s’emparant du titre de vice-championne du monde au solo technique, à sa première finale internationale en plus de deux ans. Simoneau a ainsi redonné la monnaie de sa pièce à Platanioti, qui avait triomphé au solo technique.

Simoneau et sa coéquipière Andrey Lamothe, de Montréal, ont aussi terminé au septième rang de la finale du programme technique de natation artistique en duo lundi.

Il est à noter que la Russie, une puissance en natation artistique, a refusé de participer aux Mondiaux de Doha sous bannière neutre – une condition décrétée à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

D’autre part, le Canada a abouti au sixième rang de l’épreuve technique par équipe en natation synchronisée, avec un pointage de 253 3550. La Chine a triomphé après avoir obtenu 299 8712 points en finale, devant l’Espagne (275 8925) et le Japon (275 8787), dans l’ordre.

Un peu plus tôt mardi, l’équipe canadienne de water-polo féminin est demeurée invaincue aux Mondiaux, après avoir défait la Grande-Bretagne 20-5.

La Montréalaise Élyse Lemay-Lavoie a mené le Canada (2-0) avec quatre buts, tandis que sa coéquipière manitobaine Shae La Roche en a ajouté trois à sa fiche.

Axelle Crevier, Emma Wright, Blaire McDowell, Kindred Paul et Marilia Mimides ont touché la cible en deux occasions chacune, alors que Daphné Guèvremont, Verica Bakoc et Serena Browne complétaient la marque pour les représentantes de l’unifolié.

Seize équipes nationales participent au tournoi de water-polo féminin à Doha.

Le Canada, qui a remporté son premier match 24-2 contre l’Afrique du Sud dimanche, doit terminer parmi les deux premières équipes au classement pour obtenir son billet en vue des Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

Le Canada affrontera maintenant l’Italie, jeudi. Les Italiennes ont écrasé l’Afrique du Sud 17-3, mardi.

Par ailleurs, le Montréalais Cédric Fofana a été le meilleur plongeur canadien en phase préliminaire au tremplin de 3 m individuel en vertu de sa 34e place. Seuls les 18 meilleurs plongeurs ont accédé aux demi-finales de cette épreuve, qui auront lieu mercredi.

Les Canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont terminé en sixième place en finale du 10 m synchro, avec 287,34 points.

L’épreuve a été remportée, sans surprise, par les Chinoises Yuxi Chen et Hongchan Quan, qui ont récolté 362,22 points. Elles ont devancé dans l’ordre les Nord-Coréennes Mi Rae Kim et Jin Mi Jo (320,70) ainsi que les Britanniques Lois Toulson et Andrea Spendolini Sirieix (299,34).

McKay, qui s’entraîne à Institut national du sport du Québec à Montréal, s’était contentée de la huitième place à la finale individuelle à la tour de 10 m lundi.