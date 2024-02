L’équipe canadienne féminine de water-polo continue son élan aux Championnats du monde des sports aquatiques à Doha. Après une victoire décisive contre l’Afrique du Sud dimanche, les Canadiennes ont défait la Grande-Bretagne 20-5 à leur deuxième match de la ronde préliminaire.

Sportcom

« Je suis très satisfaite de la performance de l’équipe. On a commencé le match en force dès le début. On voulait mettre notre rythme dans la partie et c’est ce qu’on a fait », a déclaré Élyse Lemay-Lavoie, qui a été couronnée joueuse du match, en plus d’avoir marqué quatre buts sur cinq tirs en près de 16 minutes de jeu.

La délégation canadienne a commencé en force avec la Québécoise Shae La Roche (3) qui a marqué le premier but de la feuille d’érable après un peu moins de 30 secondes de jeu. C’est Lemay-Lavoie (4) qui a ensuite doublé l’avance avant de voir Axelle Crevier (2) s’inscrire au tableau indicateur.

Les Canadiennes avaient déjà marqué cinq buts lorsque la Grande-Bretagne a réussi à marquer son premier à 35 secondes de la fin du premier quart.

« On a bien contrôlé le jeu techniquement et physiquement et on a maintenu le rythme aussi à travers nos contre-attaques et notre jeu offensif », a mentionné l’entraîneur en chef, David Paradelo, confiant pour la suite des choses.

Serena Browne (1), Emma Wright (2), Daphne Guevremont (1), Blaire McDowell (2), Verica Bakoc (1) et Kindred Paul sont les autres pointeuses du Canada.

Comme au dernier match, Jessica Gaudreault et Clara Vulpisi se sont partagé la tâche devant le filet canadien.

L’objectif ultime des Canadiennes d’ici la fin des Mondiaux aquatiques, est de décrocher l’un des deux derniers billets pour s’envoler vers les Jeux olympiques de Paris. Mais d’ici là, les représentantes du pays ont encore des preuves à faire. Leur premier vrai test dans cette ronde de préliminaire sera de battre l’Italie, jeudi.

« Ça va être le match le plus difficile de notre poule, mais je suis très confiante avec la façon dont on joue en équipe en ce moment. On a une journée pour se préparer et on va être prêtes à les affronter », a confié la joueuse du match.

« Nous allons prendre le prochain match de la même manière. On va peaufiner des détails dans les deux prochains jours et s’assurer qu’on est prêts pour les petites adaptations contre l’Italie, mais on veut garder le même rythme et la même intensité qu’on a depuis le début », a ajouté son entraîneur.