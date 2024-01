Le 2 septembre 1972, Forum de Montréal. J’ai 13 ans et je suis un fanatique de hockey. Mon père a gagné par tirage une paire de billets pour la première partie de la Série du siècle. Je suis convaincu qu’il invitera ma mère, mais, ô surprise, je suis l’heureux élu ! On est assis dans les rouges au centre, le match commence à peine qu’on la “met dedans”. On remet ça peu après et c’est 2-0 Canada. Mon père et moi, nous nous sautons dans les bras ! Un geste d’affection spontané. Je suis un peu gêné, mais je ne serai pas seul à être gêné, on était 18 018… On s’est fait corriger 7-3. J’ai compris plusieurs choses ce soir-là. Applaudissant les joueurs de l’URSS seuls au centre de la glace après le match voulant serrer la main de notre équipe absente, j’ai compris le respect de l’adversaire, des spectateurs, du jeu. Comme le hockey nord-américain, je venais de passer de l’enfance à l’adolescence avec ses doutes et remises en question. Et j’ai compris que je devrais exprimer plus souvent mon amour pour mon père.