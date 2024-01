Internationaux d’Australie Dabrowski et Routliffe éliminées en demi-finale du double féminin

(Melbourne) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont inclinées 7-5 et 7-5 devant l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko en demi-finale du tournoi de double féminin des Internationaux de tennis d’Australie, vendredi.